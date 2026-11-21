Discuțiile despre relația dintre Claudia și Mocăniță au revenit în atenția publicului, după ce, în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, tânăra a lăsat să se înțeleagă că nu se simțea suficient de apreciată de partenerul său. Unul dintre nemulțumirile sale era legat de cadouri și de gesturile romantice, despre care considera că lipseau din relația lor. Mai mult, Claudia a povestit că ea și iubitul său obișnuiau să împartă cheltuielile, inclusiv chiria, lucru care a devenit un alt punct sensibil între cei doi.

În timp ce Claudia își exprima dezamăgirea față de comportamentul partenerului, apariția ispitei Eduard a schimbat dinamica lucrurilor. Acesta a început să îi acorde atenție, să îi facă mici surprize și să îi ofere diverse lucruri, gesturi care au atras-o pe concurentă. Treptat, Claudia a devenit mai deschisă în preajma lui, iar diferențele dintre comportamentul celor doi bărbați au început să fie tot mai evidente.

Cât de „generos” era Mocăniță, de fapt, și ce cadouri îi făcea Claudiei

În urma discuțiilor despre presupusa lipsă de generozitate a lui Mocăniță, au ieșit la iveală și detalii despre cadourile pe care acesta i le-ar fi oferit Claudiei de-a lungul relației. Imaginea unui partener care nu îi făcea niciodată surprize pare să fie contrazisă, cel puțin parțial, de câteva dintre gesturile pe care bărbatul le-a făcut în trecut.

Printre acestea se numără și două brățări pe care i le-a cumpărat. Una dintre bijuterii avea un detaliu personalizat, inspirat de tatuajul pe care tânăra îl are între sâni, în timp ce cealaltă era destinată surorii sale. Astfel, cadourile nu au fost neapărat unele costisitoare, însă au avut o semnificație personală. La auzirea spuselor lui Mocăniță, Radu a început să râdă.

Florile nu au lipsit nici ele din relația celor doi. Claudia ar fi primit numeroase buchete, iar unul dintre cele mai impresionante gesturi a fost făcut chiar la începutul poveștii lor de iubire. Mocăniță i-ar fi cumpărat atunci 150 de trandafiri, un gest romantic care a rămas imortalizat într-o fotografie publicată pe Instagram de tânără.

„Am făcut o poză cu ea, i-am luat două brățărici, una cu tatuajul ce îl are Claudia între sâni și una pentru sora mea. A primit foarte multe flori. Are și o poză pe Instagram cu 150 de trandafirii luați de mine la începutul relației.”, a spus Mocăniță.

CITEȘTE ȘI: Spoiler Insula Iubirii | Avem imagini din marea finală! La ultimul bonfire, Bianca îl întreabă pe Marco: „Mai ești îndrăgostit de Gabriella?” Cum răspunde Prințul

Concurenta de la Insula Iubirii care a fost forțată să renunțe la cariera în Poliție, după ce a participat la emisiunea de la Antena 1