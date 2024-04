Câți bani câștigă lunar Jamila din rețetele ei celebre. Cu ce se ocupa înainte să devină faimoasă în lumea gastronomiei

Jamila a devenit celebră în mediul online datorită rețetelor ei și a secretelor din bucătărie pe care le-a împărtășit și cu alte gospodine. Înainte să-și etaleze abilitățile culinare, Geanina Avram Staicu avea o altă ocupație, din care-și câștiga veniturile. Era inspector în relații internaționale până să devină celebră în lumea gastronomiei. Câți bani îi intră în cont bucătăresei în fiecare lună? Suma este colosală!

Jamila este în centrul atenției de ani buni, după ce a dat lovitura în lumea gastronomiei. Bucătăreasa face mii de euro lunar din munca de pe internet. Postează rețete și secrete din bucătărie, iar gospodinele o urmăresc cu mare drag. Odată cu vizualizările vin și banii în contul Geaninei. În urma rețetelor video pe care le postează pe platformele sociale, Jamila încasează nu mai puțin de 4000 de euro pe săptămână, deci 16.000 de euro în fiecare lună, conform socialblade.com.

Sigur că, bucătăreasa câștigă o avere și din parteneriatele plătite pe care le are. Face diverse campanii și reclame, iar sumele frumoase îi intră direct în cont. Veniturile sunt diferite de la lună la lună, în funcție de vizualizările pe care videoclipurile ei le au. Înainte să devină faimoasă pe internet și-n arta culinară, Geanina Staicu era inspector de relații internaționale.

”Mă gândeam că o să lucrez într-o corporație și că o să am un program din acela de la 9 la 17 și aceasta va fi viața mea. Am absolvit Studii Europene și Relații Internaționale la Universitatea din București și nu îmi imaginam că Jamila se va transforma într-un fenomen. Am fost și noi șocați de succesul acesta, dar l-am văzut ca pe o oportunitate de a investi în continuare și asta am și făcut, am investit în continuare în noi”, povestea Jamila.