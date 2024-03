Povestea de dragoste dintre Jamila și soțul ei, Mohamed. Prin ce peripeții au trecut la prima lor întâlnire: ”Am primit un telefon de la Poliția de Frontieră”

Jamila este una dintre cele mai cunoscute bucătărese de la noi din România. În mediul online, aceasta este foarte prezentă, postând zilnic rețelele ei culinare. Însă, pe plan personal, Jamila a fost mereu discretă. De curând, însă, a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei și prin ce peripeții au trecut cei doi.

Jamila și soțul său, Mohamed, au o relație de 16 ani și pare că sunt de nedespărțit. Multă lume nu știe de fapt cum s-au cunoscut cei doi. Ei bine, povestea lor de dragoste a început pe internet!

Citește și: JAMILA, DEZVĂLUIRI CU OCHII ÎN LACRIMI DUPĂ CE A PIERDUT PROCESUL CU LAURA LAURENȚIU: ”ÎMI ERA FRICĂ”

Povestea lor pare desprinsă din paginile unei cărți romantice, iar puțini ar fi crezut că drumurile lor s-au întâlnit în lumea virtuală cu doi ani înainte să se întâlnească în persoană. În timpul participării la emisiunea „Asta-i România” de pe Kanal D, moderată de Mihai Ghiță, Jamila și-a deschis inima și a împărtășit povestea lor de dragoste. Celebra bucătăreasă și Mohamed nu și-au imaginat că această conexiune virtuală va evolua într-o relație atât de profundă.

Am intrat pe mIRC, pe chat-ul acela din Franța și acolo l-am întâlnit pe soțul meu. Am vorbit, mi-a dat un blog cu el și nu-mi plăceau pozele lui. Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că erau niște poze, nu mi se părea ceva extraordinar în pozele alea, nu mă dăduse el pe mine pe spate, dar că nici eu pe el probabil. Nu m-am uitat la el ca la un posibil iubit, soț, era doar un băiat, dar, nu știu din ce motiv, am continuat să vorbim și în afara mIRC-ului”, a spus Jamila în emisiunea de pe Kanal D.

„A pornit dintr-o joacă, ca și Jamila, până la urmă. Eu am terminat un liceu de limba franceză și se vorbea foarte mult franceza la mine în liceu. Făceam foarte multe ore de limba franceză și mama nu știa foarte bine dacă eu vorbesc franceza așa cum ar fi trebuit și mi-a spus la un moment dat că vrea să mă vadă vorbind cu un nativ francez și la momentul acela nu erau rețelele de socializare ca acum.

În ciuda distanței de mii de kilometri care îi separa, au vorbit pe rețelele de socializare timp de doi ani, până când au hotărât să se întâlnească în persoană. Ziua mult așteptată a sosit, iar Jamila, însoțită de tatăl său, fratele și un prieten de familie, l-au așteptat pe Mohamed la aeroport.

Cu toate acestea, Mohamed nu a ajuns așa cum era planificat inițial. Dezamăgită și cu moralul la pământ, Jamila a crezut că bărbatul pentru care avea sentimente i-a dezamăgit așteptările. După ore lungi de așteptare în aeroport, a decis în cele din urmă să se întoarcă acasă, fără să știe că situația era cu totul alta decât credea.

În ultimele clipe înainte de a se întoarce, Jamila a primit un apel de la Poliția de Frontieră, informând-o că Mohamed se află în custodia lor din cauza unor probleme logistice. Venind dintr-un alt continent, bărbatul avea nevoie de o invitație oficială din partea României pentru a-și justifica vizita în țară. Din nefericire, invitația se afla în bagajul său de mână, care a ajuns cu câteva ore întârziere față de avionul în care era îmbarcat, creând astfel această neplăcută situație.

Vorbeam de ale noastre, îi povesteam din România, cum e la noi, el îmi povestea cum e în Maroc, cred că asta ne-a apropiat. Trebuie să vină pe aeroportul de la Otopeni, l-am așteptat, a aterizat avionul lui, nu a ieșit și m-am gândit că ceva se întâmplă. Am stat o oră, apoi două, apoi m-am gândit că poate pe aeroportul din Băneasa încă funcționa. Nici acolo nu era. Am crezut că mi-a tras țeapă, sincer, și că nu mai vine și că și-a bătut joc de mine 2 ani de zile.

A fost super amuzant, că el trebuie să vină cred că pe la 10 seara și ajunseserăm deja la 2 dimineața și el nu venise și aveam lacrimi în ochi, eram super dezamăgită și eram gata să ne întoarcem. Eram eu cu tata, cu fratele meu și un prieten de familie, pusesem piciorul în mașină ca să ne întoarcem acasă și exact când am pus piciorul în mașină am primit un telefon de la Poliția de Frontieră că e acolo și că are o problemă, pentru că el avea o invitație de la noi către el, ca să poată veni în România și bagajul de mână, în care avea invitația, a ajuns la cală, dintr-un motiv.

Noi ne iubeam deja, pentru că, tot vorbind atât, ne-am apropiat atât de mult, încât el a fost primul care a zis că mă iubește. Eu nu l-am crezut, pentru că am zis că nu ai cum să iubești o persoană pe care să n-ai văzut-o în realitate, am zis că nu se poate. Eu, fiind leu, sunt foarte drastică la lucrurile astea și la un moment dat știu că trebuia să intre el online să vorbim și nu a mai intrat într-o seară, că avea el o treabă, nu știu ce treabă, nu-mi mai aduc aminte, și am fost foarte supărată că nu a intrat și foarte dezamăgită. Atunci mi-am dat seama că nu degeaba sunt dezamăgită și că sunt sentimente acolo. Noi da, aveam o dragoste din asta la distanță și ne iubeam deja.”, a mai spus bucătăreasa la la „Asta-i România”.