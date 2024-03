Jamila, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce a pierdut procesul cu Laura Laurențiu: ”Îmi era frică”

Jamila nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns după ce a pierdut procesul „Prăjitură ecler la tavă”. Întregul scandal cu Laura Laurențiu a durat mai bine de 4 ani și s-a încheiat în instanță.

Întregul scandal cu eclerul la tavă a început în anul 2019, atunci când canalul de YouTube al Jamilei a fost blocat, la cererea Laurei Laurențiu. Aceasta a acuzat-o pe celebra bucătăreasă că încalcă drepturile de autor, prima care și-a numit rețeta în acest fel fiind Laura Laurențiu.

Disputa dintre cele două a degenerat rapid și au ajuns să se războiască în instanță, nu doar în bucătărie. Jamila a reclamat-o pe rivala sa. Procesul a durat mai bine de patru ani, iar magistrații Curții de Apel București au venit cu un răspuns abia acum. Judecătorii au decis că Laura Laurențiu a fost prima care a făcut cunoscută această rețetă în România.

Așa a ajuns Jamila să piardă procesul „Prăjitură ecler la tavă”, rețetă pe care a înregistrat-o ca marcă proprie la OSIM. Celebra bucătăreasă este nevoită acum să-i plătească rivalei sale suma de 10.000 de lei, drept cheltuieli de judecată.

La scurt timp după aflarea verdictului judecătoresc, Jamila nu s-a mai putut abține. Bucătăreasa a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că tot acest proces a făcut-o victima bullying-ului.

„Când JamilaCusine a început să crească, în jurul meu oamenii au început să se poarte diferit. Oamenii din aceeași industrie au început să fie deranjați de acest succes. Li se părea că succesul meu e mult prea rapid și, din punctul lor de vedere, nemeritat. Dintre acești oameni, această doamnă cu care eu am avut proces în instanță și cu prietena ei cea mai bună, au fost cele două care, în repetate rânduri au avut ceva de comentat despre mine. Tot timpul eram făcută proastă, rețetele mele erau proaste, eram grasă, oamenii care mă urmăreau pe mine erau proști. Tot ce făceam eu era rău. De fiecare dată când eu participam la o emisiune, aveam un succes sau mi se întâmpla ceva bun, aceste două doamne simțeau nevoia să dea în mine. Din nou și din nou. Șicanele acestea, ca să înțelegeți, nu au fost o săptămână, o lună, șicanele acestea au durat ani. Și după cum puteți observa, pe mine m-a marcat foarte mult lucrul acesta, pentru că m-am simțit exact cum se simte un copil la școală care are parte de bullying. Eu m-am simțit la aproape 30 de ani ai mei ca un copil care are parte de bullying la școală și nu știe cum să reacționeze”, a dezvăluit Jamila într-un videoclip pe care l-a publicat pe pagina sa de TikTok.

Mai mult, creatoarea de conținut a dezvăluit că, în primă fază, a încercat să se apere împotriva comentariilor răutăcioase. Susține că a răspuns doar acolo unde simțea că este necesar. În ciuda atitudinii sale, Jamila a continuat să fie criticată. Aceasta a spus că valul de hate s-a concentrat și pe rețetele sale, dar și pe aparițiile sale la TV. Mai mult, simțea că era criticată constant și că nu exista sfârșit pentru acest lucru

„La început am încercat să mă apăr și atunci unde mi-am mai văzut șicane și comentarii răutăcioase am răspuns, le-am răspuns. Au venit pe blog să își dea cu părerea despre rețeta de găluște, era proastă, nu știu care rețetă era proastă și cealaltă era proastă. Toate rețelele mele erau proaste. Dacă participam la o emisiune era rău că am participat eu și nu a participat altcineva. Tot timpul erau lucruri rele spuse despre mine și toate se repetau și toate continuau și mi se părea că nu se mai termină și că tot timpul mi-era frică. Sincer îmi era frică să mai am un succes, îmi era frică să mai am un lucru bun în „cariera mea” ca să nu mai stârnesc reacții. Mi se spunea de peste tot. Veneau oamenii în privat care îmi spuneau același lucru: că aceeași persoană cu prietena ei vorbesc despre mine, că aceeași persoană spune lucruri rele despre mine din nou și din nou și din nou”, a mărturisit Jamila.