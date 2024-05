Doliu în lumea teatrului! A murit Ion Gheorghe Arcudeanu

Doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din București. Ion Gheorghe Arcudeanu a fost un artist-simbol al Teatrului Ion Creangă.

Actorul Ion Gheorghe Ardeleanu s-a stins din viață la vârsta venerabilă de 85 de ani. El și-a început cariera bogată pe scena teatrului pentru copii, Ion Creangă. Trupul său a fost depus la capela cimitirului Sfânta Vineri din Capitală și va fi înmormântat la același cimitir, miercuri, pe data de 8 mai 2024.

UNITER a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun, în semn de omagiu adus frumoase cariere dedicate teatrului a actorului Ion Gheorghe Ardeleanu.

Teatrul Ion Creangă a evocat personalitatea sensibilă și plină de veselie a lui Ion Arcudeanu.

„Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească”, se mai arată pe pagina de Facebook a teatrului.