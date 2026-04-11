Cum le răspunde Jamila haterilor care s-au plâns că au făcut rețeta ei de cozonac și au dat greș? Bucătăreasa nu s-a putut abține

Jamila Cuisine, una dintre cele mai populare creatoare de conținut culinar din România, a ajuns recent în centrul unei controverse după ce mai mulți internauți s-au plâns că rețeta ei de cozonac pentru Paște nu le-a ieșit. Valul de comentarii negative nu a întârziat să apară pe rețelele sociale, unde utilizatori nemulțumiți au susținut că, deși au urmat pașii indicați, rezultatul final nu a fost cel dorit.

În loc să ignore criticile sau să răspundă defensiv, Jamila a ales o abordare diferită, dar fermă. Bucătăreasa nu s-a putut abține și a reacționat public, însă nu printr-un conflict direct cu cei care au criticat-o, ci printr-o strategie menită să transmită un mesaj clar: rețeta funcționează, iar dovada este chiar comunitatea ei.

Cum le răspunde Jamila haterilor

Aceasta a început să distribuie pe paginile sale imagini și mesaje primite de la urmăritori care au încercat aceeași rețetă de cozonac și au obținut rezultate spectaculoase. Postările erau însoțite de fotografii cu cozonaci rumeni, bine crescuți și apetisanți, pregătiți după indicațiile sale. Mesajul transmis a fost unul simplu, dar puternic: există mii de oameni cărora rețeta le-a reușit.

„Unul dintre miile si miile de cozonaci super reusiti cu ajutorul retetei mele de cozonac cu aluat oparit. Sa-i mancati sanatosi!”, a transmis Jamila.

Strategia ei a fost apreciată de mulți dintre fani, care au intervenit în comentarii pentru a o susține. Numeroși utilizatori au confirmat că au încercat rețeta și că le-a ieșit fără probleme, unii chiar spunând că este una dintre cele mai bune variante de cozonac pe care le-au făcut vreodată.

Jamila nu este la prima situație în care trebuie să gestioneze critici, însă reacția ei de această dată demonstrează o bună înțelegere a comunității pe care și-a construit-o de-a lungul anilor. În loc să transforme discuția într-un conflict, ea a ales să își pună în valoare susținătorii și să evidențieze partea pozitivă.

