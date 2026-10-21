Ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea. „Îl folosesc în tot felul de combinații”

Sorin Bontea, cunoscut publicului din postura de jurat al show-ului culinar MasterChef România, a vorbit despre preferințele sale gastronomice și rutina din propria bucătărie. Într-un interviu, bucătarul a dezvăluit ce produs păstrează întotdeauna la rece și a explicat cine preia, de regulă, responsabilitatea pregătirii meselor în familia sa.

Deși este apreciat pentru măiestria cu care realizează rețete elaborate, Sorin Bontea preferă uneori și mâncărurile simple, care îi amintesc de gusturile autentice. Celebrul bucătar a dezvăluit că un anumit ingredient nu îi lipsește niciodată din frigider, fiind nelipsit din rutina sa alimentară.

Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea

Pentru Sorin Bontea, untul este un ingredient esențial, pe care îl folosește frecvent atât în preparatele culinare, cât și în gustările rapide. Deși este obișnuit să pregătească rețete elaborate, juratul MasterChef apreciază combinațiile simple, precum pâinea cu unt și sare. Printre preferatele sale se numără și pâinea unsă cu unt, peste care adaugă gem de prune sau miere, după preferințe.

Bucătarul a mărturisit că untul este produsul de care nu se poate lipsi. Dintre toate variantele, cel mai des alege pâinea cu unt și un praf de sare.

„Untul este esențial pentru mine, nu lipsește niciodată din frigider. Îl folosesc în tot felul de combinații, însă cel mai mult îmi place să mănânc pâine cu unt și sare. Uneori aleg pâine cu unt și gem de prune, atunci când am gem făcut în casă, sau cu miere. Totuși, gustarea mea preferată rămâne pâinea cu unt și sare”, a declarat Sorin Bontea pentru Libertatea.

Cum se împart responsabilitățile în bucătăria familiei lui Sorin Bontea

Chiar dacă meseria sa presupune să petreacă multe ore gătind, Sorin Bontea nu se ocupă zilnic de prepararea mâncărurilor atunci când ajunge acasă. În general, soția sa este cea care se ocupă de mesele familiei, mai ales că amândoi preferă preparatele gătite.

Bucătarul a explicat că meniul este adaptat și în funcție de dorințele copiilor. Mai mult decât atât, mâncarea pregătită ajunge să fie consumată pe parcursul mai multor zile.

„Nu prea gătesc atât de mult acasă. La fel ca și până acum… Pentru că asta este situația. Adică vin copiii, mai gătesc, mai vor una, mai vor alta… Soția mănâncă mâncare gătită, mie îmi place mâncare gătită… Deci mai gătește ea și mâncăm două-trei zile un fel de mâncare. Adică nu e așa, nu crește mușchiul de vită în copac sau foie gras-ul. Nu!”

Ce mâncăruri tradiționale preferă Sorin Bontea

Deși este renumit pentru tehnicile sale culinare și preparatele pe care le realizează, Sorin Bontea nu renunță la gusturile cu care a crescut. Printre alegerile sale se regăsesc numeroase rețete românești, de la tocănițe și ardei umpluți până la sarmale. Totuși, ciorbele se află în fruntea preferințelor sale, cheful mărturisind că apreciază în mod deosebit acest fel de mâncare.

„Îmi place tocănița, îmi place ciorba, îmi place ardeiul umplut. Sarmalele îmi plac foarte mult! Dar da, îmi place mâncarea gătită. Îmi plac ciorbele, în special”, a spus Sorin Bontea.

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Cine gătește în casă la Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef nu are niciun cuvânt în fața „rivalei” sale