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România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe

De: David Ioan 20/06/2026 | 13:52
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
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Meteorologii au anunţat sâmbătă extinderea avertizării de cod galben de caniculă, valabilă până luni seara, în condiţiile în care valul de căldură se intensifică şi acoperă tot mai multe regiuni.

Temperaturile urcă sâmbătă până la 36 de grade în 15 judeţe, iar duminică sunt aşteptate valori de până la 36 de grade.

Caniculă extinsă în 15 județe

ANM a actualizat prognoza şi precizează că până luni, ora 21.00, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a ţării, cu disconfort termic accentuat în vest, apoi şi în sud‑vest.

”Maximele termice vor fi cuprinse între 25…26 de grade pe litoral şi 34…36 de grade în vest şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă”, a transmis ANM.

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează şi asupra episoadelor de instabilitate atmosferică.

”Duminică şi Luni (21, 22 iunie) în vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Occidentali şi Meridionali, iar marţi (23 iunie) cu precădere în sud, centru şi nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, arată ANM.

Cantităţile de apă pot ajunge în intervale scurte la 15…20 l/mp şi izolat pot depăşi 30 l/mp.

Temperaturi de până la 36 de grade

Avertizarea emisă pentru sâmbătă a fost extinsă la 15 judeţe, după includerea judeţului Dolj pe hartă. Sâmbătă, zonele vizate sunt Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi vestul Olteniei, unde maximele ating 30–34 de grade, iar în Câmpia de Vest indicele temperatură‑umezeală poate urca izolat la pragul critic de 80 de unităţi.

Duminică, valul de căldură se amplifică în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia şi în vestul şi centrul Transilvaniei.

”Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, transmit meteorologii.

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