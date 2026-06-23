Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. Pe ce dată se întâmplă

România se pregătește să intre oficial în sezonul de vară torid, iar meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București. După o perioadă cu temperaturi moderate, sfârșitul lunii iunie aduce o schimbare bruscă.

Pe 30 iunie 2026, Capitala va fi lovită de primul val de căldură extremă al anului. Prognoza indică o maximă de 36°C la umbră și o minimă nocturnă de 22°C, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite criteriile oficiale pentru declararea unei zile de caniculă.

Meteorologii Accuweather anunță prima zi de caniculă în București

Conform definiției meteorologice, canicula este recunoscută atunci când temperatura diurnă depășește 35°C la umbră, iar cea nocturnă nu scade sub 20°C — fenomen cunoscut drept „noapte tropicală”.

În București, aceste praguri vor fi atinse simultan, semn că vara își arată adevărata intensitate. Deși termometrele vor indica 36°C, temperatura resimțită la soare va fi de aproximativ 40–41°C, din cauza radiației directe și a suprafețelor urbane care amplifică disconfortul termic.

Pe ce dată se întâmplă

Meteorologii avertizează că astfel de valori pot afecta sănătatea, mai ales în zonele aglomerate, unde aerul devine sufocant. Se recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11:00–17:00, hidratare constantă și limitarea activităților fizice intense. Autoritățile ar putea activa planurile de intervenție pentru persoanele vulnerabile, iar spitalele sunt pregătite pentru posibile cazuri de insolație sau epuizare termică.

Pe termen scurt, valul de căldură va continua și în primele zile din iulie, cu maxime de 35°C și minime de peste 21°C. Fenomenul marchează începutul unei veri fierbinți, în linie cu tendințele climatice din ultimii ani, care arată o creștere constantă a temperaturilor medii în sudul țării.

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