Acasă » Știri » Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii și temperaturi de până la 35 de grade

Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii și temperaturi de până la 35 de grade

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 12:28
Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii și temperaturi de până la 35 de grade
Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii și temperaturi de până la 35 de grade
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de ultimă oră. Urmează zile de foc pentru români, cu un aer sufocant și fenomene extreme care vor lovi mai multe regiuni.

Vremea o ia complet razna. Încă de miercuri, 24 iunie, atmosfera devine irespirabilă. Meteorologii trag un semnal de alarmă major: un val de căldură extremă pune stăpânire pe teritoriu, în timp ce furtunile devastatoare pândesc la colț. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, transformând Capitala și județele vizate într-un adevărat cuptor.

Meteorologii au emis avertizări de ultimă oră

Miercuri și joi, valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor oscila în general între 25°C și 35°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul psihologic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de sufocare, în special în zonele de câmpie.

Vremea pendulează între caniculă și furtuni, sursa-colaj CANCAN.RO

Joi, mai multe zone vor fi afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei. Intervalul critic este vizat în special între orele 12:00 și 21:00.

Furtuni, vijelii și grindină

În paralel cu disconfortul termic, instabilitatea atmosferică va deveni deosebit de accentuată în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și în majoritatea zonelor montane.

Fenomene vizate:

  • Averse torențiale și descărcări electrice frecvente.
  • Intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50…70 km/h.
  • Căderi de grindină cu dimensiuni cuprinse între 1 și 4 cm.

În intervale scurte de timp (1-3 ore), cantitățile de apă vor ajunge local la 15…25 l/mp, iar izolat vor depăși 40…50 l/mp, existând risc de inundații locale.

VEZI ȘI: Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”

   România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Știri
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Știri
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile…
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”
Gandul.ro
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
Digi 24
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot...
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Promotor.ro
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
go4it.ro
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”
Gandul.ro
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan,...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Orașul care îi atrage cel mai mult pe români. Bucureștiul și Clujul au fost depășite
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit
Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani
Vezi toate știrile