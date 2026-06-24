Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii și temperaturi de până la 35 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de ultimă oră. Urmează zile de foc pentru români, cu un aer sufocant și fenomene extreme care vor lovi mai multe regiuni.

Vremea o ia complet razna. Încă de miercuri, 24 iunie, atmosfera devine irespirabilă. Meteorologii trag un semnal de alarmă major: un val de căldură extremă pune stăpânire pe teritoriu, în timp ce furtunile devastatoare pândesc la colț. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, transformând Capitala și județele vizate într-un adevărat cuptor.

Meteorologii au emis avertizări de ultimă oră

Miercuri și joi, valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor oscila în general între 25°C și 35°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul psihologic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de sufocare, în special în zonele de câmpie.

Joi, mai multe zone vor fi afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei. Intervalul critic este vizat în special între orele 12:00 și 21:00.

Furtuni, vijelii și grindină

În paralel cu disconfortul termic, instabilitatea atmosferică va deveni deosebit de accentuată în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și în majoritatea zonelor montane.

Fenomene vizate:

Averse torențiale și descărcări electrice frecvente.

Intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50…70 km/h.

Căderi de grindină cu dimensiuni cuprinse între 1 și 4 cm.

În intervale scurte de timp (1-3 ore), cantitățile de apă vor ajunge local la 15…25 l/mp, iar izolat vor depăși 40…50 l/mp, existând risc de inundații locale.

VEZI ȘI: Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”

România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe