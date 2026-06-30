Adolescent de 16 ani, victima caniculei. Băiatul s-a înecat în râul Siret

Tragedie fără margini într-o familie din Bacău, după ce un adolescent de 16 ani a murit înecat. Tânărul a mers să se răcorească în apele răului Siret și a fost tras în larg de curenții puternici, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

Temperaturile caniculare din ultimele zile determină tot mai multe persoane să caute locuri de răcorire în lacuri sau râuri, chiar dacă acestea reprezintă un real pericol pentru viețile lor. Din cauza temperaturilor foarte ridicate incidentele în astfel de locuri cresc semnificativ. Curenții puternici, adâncimile necunoscute și lipsa zonelor special amenajate pot transforma o activitate recreativă într-o situație periculoasă.

Băiatul de 16 ani a fost scos inconștient din Siret

În după-amiaza zilei de luni, 29 iunie, adolescentul de 16 ani a mers la scăldat în apele râului Siret, în dreptul localității Șerbești, împreună cu doi prieteni. La un moment dat, băiatul a fost luat de curenți, însă cei aflați pe mal au reușit să se mobilizeze și să îl scoată din apă.

La fața locului au intervenit pompieri militari, personal medical din cadrul serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD de la Galați. Din păcate, victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, iar în ciuda eforturilor depuse de echipajele de salvare, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

„Pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Săucești, satul Șerbești, pentru salvarea unui copil scos din apa râului Siret, în stare de inconștiență. (…) Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei, un băiat în vârstă de 16 ani.”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuța Socaci.

După tragedia din Bacău, reprezentanții ISU au transmis populației un mesaj prin care îndeamnă la respectarea regulilor de siguranță, alături de o serie de recomandări pentru a preveni accidentele grave. Printre acestea se numără:

Scăldatul doar în locuri special amenajate și supravegheate;

Evitarea râurilor, canalelor și lacurilor neamenajate;

Evitarea intrării în apă imediat după expunerea îndelungată la temperaturi ridicate sau în stare de oboseală;

Interzicerea săriturilor în ape a căror adâncime sau configurație nu este cunoscută;

Evitarea consumului de alcool înainte sau în timpul scăldatului;

supravegherea permanentă a copiilor aflați în apropierea oricărei surse de apă.

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