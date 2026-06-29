Acasă » Știri » Cum suferă organismul când temperaturile trec de 35 de grade, potrivit dr. Silvia Nica, șefa UPU de la SUUB

Cum suferă organismul când temperaturile trec de 35 de grade, potrivit dr. Silvia Nica, șefa UPU de la SUUB

De: Irina Maria Daniela 29/06/2026 | 05:40
Cum suferă organismul când temperaturile trec de 35 de grade, potrivit dr. Silvia Nica, șefa UPU de la SUUB
Cum suferă organismul când temperaturile trec de 35 de grade, potrivit dr. Silvia Nica. Sursa foto: Shutterstock / SUUB
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De duminică, România intră sub primul cod roșu de caniculă și temperaturile se preconizează că vor trece de 40 de grade Celsius. Potrivit dr. Silvia Nica, șefa Unității de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Universitar de Urgență București, persoanele sănătoase pot avea și ele probleme din cauza căldurii.

Cum suferă organismul la 35 de grade Celsius

Specialista are un sfat pentru români, mai ales în zilele în care temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Aceasta susține că expunerea la temperaturi de peste 35 de grade Celsius trebuie limitată cât mai mult, la 5-10 minute maximum. În astfel de zile, oamenii trebuie să se asigure că sunt hidratați și că au modalități prin care să își coboare temperatura corpului.

„Cel mai important este să prevenim apariția deshidratării și a hipertermiei. Oamenii trebuie să evite să stea perioade lungi de timp în medii foarte calde. La peste 35 de grade, practic, nu se mai poate realiza schimbul de căldură între organism și mediul înconjurător, iar expunerea într-un astfel de mediu trebuie limitată la cel mult 5-10 minute”, a declarat Silvia Nica.

Trebuie să limităm expunerea la soare

Potrivit specialistei, este indicat să limităm expunerea directă la soare. Trebuie să alegem haine din bumbac, cât mai lejere și deschise la culoare, care să permită evaporarea transpirației. În plus, este indicat să avem capul acoperit și să ne hidratăm pe tot parcursul zilei.

În continuare, dr. Nica susține că persoanele cele mai vulnerabile sunt bebelușii, copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice. În această categorie intră și cei care au probleme cu inima, dar pot fi afectați și tinerii sănătoși. Chiar dacă nu au probleme de sănătate, unele persoane care petrec prea mult timp în soare pot resimți efectele caniculei. Mai ales dacă nu sunt hidratați corespunzător și nu consumă suficiente legume și fructe.

„Copiii, în special bebelușii, persoanele în vârstă, cei care suferă de boli cronice care afectează sistemul imunitar, cum sunt cancerele, precum și pacienții cardiaci sunt foarte vulnerabili la temperaturile ridicate. Inclusiv oamenii sănătoși sunt vulnerabili, motiv pentru care este mult mai bine să prevenim decât să tratăm. În primul rând trebuie prevenită deshidratarea”, spune șefa UPU.

Munca în aer liber trebuie limitată

În continuare, șefa secției UPU susține că persoanele care lucrează în exterior trebuie să își adapteze programul în zilele caniculare. Este indicat să nu efectueze munci grele între orele 11:00 și 16:00.

„Aceste activități trebuie desfășurate cu pauze în intervalul cel mai călduros al zilei, între orele 11:00 și 16:00. Programul de lucru trebuie modificat în perioadele de caniculă. Este imperios necesar”, afirmă Silvia Nica.

CITEȘTE ȘI:

Canicula aduce restricții de circulație în România. Centrul Infotrafic a anunțat ce autovehicule sunt interzise în timpul codului roșu

ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Știri
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Știri
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Mediafax
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că sunt atacuri de panică”
Adevarul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de...
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Mediafax
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
Click.ro
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum...
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Digi 24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
go4it.ro
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Fiul lui Dan Bittman a vrăjit-o pe fiica bossului de la Dinamo la o cafea. Alex Bittman a moștenit ...
Fiul lui Dan Bittman a vrăjit-o pe fiica bossului de la Dinamo la o cafea. Alex Bittman a moștenit talentul celebrului său tată!
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica ...
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Victor Slav și Selina s-au împăcat. Fostul prezentator și-a „spălat” păcatele cu un cadou scump
Victor Slav și Selina s-au împăcat. Fostul prezentator și-a „spălat” păcatele cu un cadou scump
Țara europeană care reintroduce armata obligatorie. Cât timp va dura stagiul
Țara europeană care reintroduce armata obligatorie. Cât timp va dura stagiul
Vezi toate știrile