Cum suferă organismul când temperaturile trec de 35 de grade, potrivit dr. Silvia Nica, șefa UPU de la SUUB

De duminică, România intră sub primul cod roșu de caniculă și temperaturile se preconizează că vor trece de 40 de grade Celsius. Potrivit dr. Silvia Nica, șefa Unității de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Universitar de Urgență București, persoanele sănătoase pot avea și ele probleme din cauza căldurii.

Cum suferă organismul la 35 de grade Celsius

Specialista are un sfat pentru români, mai ales în zilele în care temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Aceasta susține că expunerea la temperaturi de peste 35 de grade Celsius trebuie limitată cât mai mult, la 5-10 minute maximum. În astfel de zile, oamenii trebuie să se asigure că sunt hidratați și că au modalități prin care să își coboare temperatura corpului.

„Cel mai important este să prevenim apariția deshidratării și a hipertermiei. Oamenii trebuie să evite să stea perioade lungi de timp în medii foarte calde. La peste 35 de grade, practic, nu se mai poate realiza schimbul de căldură între organism și mediul înconjurător, iar expunerea într-un astfel de mediu trebuie limitată la cel mult 5-10 minute”, a declarat Silvia Nica.

Trebuie să limităm expunerea la soare

Potrivit specialistei, este indicat să limităm expunerea directă la soare. Trebuie să alegem haine din bumbac, cât mai lejere și deschise la culoare, care să permită evaporarea transpirației. În plus, este indicat să avem capul acoperit și să ne hidratăm pe tot parcursul zilei.

În continuare, dr. Nica susține că persoanele cele mai vulnerabile sunt bebelușii, copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice. În această categorie intră și cei care au probleme cu inima, dar pot fi afectați și tinerii sănătoși. Chiar dacă nu au probleme de sănătate, unele persoane care petrec prea mult timp în soare pot resimți efectele caniculei. Mai ales dacă nu sunt hidratați corespunzător și nu consumă suficiente legume și fructe.

„Copiii, în special bebelușii, persoanele în vârstă, cei care suferă de boli cronice care afectează sistemul imunitar, cum sunt cancerele, precum și pacienții cardiaci sunt foarte vulnerabili la temperaturile ridicate. Inclusiv oamenii sănătoși sunt vulnerabili, motiv pentru care este mult mai bine să prevenim decât să tratăm. În primul rând trebuie prevenită deshidratarea”, spune șefa UPU.

Munca în aer liber trebuie limitată

În continuare, șefa secției UPU susține că persoanele care lucrează în exterior trebuie să își adapteze programul în zilele caniculare. Este indicat să nu efectueze munci grele între orele 11:00 și 16:00.

„Aceste activități trebuie desfășurate cu pauze în intervalul cel mai călduros al zilei, între orele 11:00 și 16:00. Programul de lucru trebuie modificat în perioadele de caniculă. Este imperios necesar”, afirmă Silvia Nica.

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