Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost la „retreat” în Nuba! Gina Chirilă și-a găsit loc în brațele… alteia!

Gina Chirilă, 31 de ani, una dintre blondele preferate ale showbiz-ului, a fost surprinsă de CANCAN.RO la un party de top al acestei veri, în Nuba Mamaia. Nu e singură, dar nu e nici combinată (din câte știm). Așa cum era de așteptat, toți ochii au fost ațintiți asupra ei. Nici nu se putea altfel! Zâmbetul și decolteul au fost imposibil de ignorat. Dar ea nu a avut ochi pentru alții, doar pentru o amică, pe care a strâns-o puternic în brațe.

Într-o rochie neagră din dantelă, cu niște bretele modice și un decolteu drept (și drept unde trebuie), Gina Chirilă e la propriu în centrul atenției în Nuba, strălucind mai puternic decât bijuteriile ei, atât de elegante pe mâna împodobită cu exact atâtea tatuaje cât îi șade bine unui model la propriu și la figurat.

Gina Chirilă, cu silueta ei de statuie grecească, încă n-a prins bronzul de Mamaia, indiciu că a venit de foarte puțin timp și a rămas albă ca marmura, dar nu la fel de albă precum zâmbetul său care pare să anime petrecerea mai tare decât DJ-ița.

Gina Chirilă a mers la „retreat” în Nuba

În timp ce un domn ambițios cere o dedicație la doamna DJ, probabil un remix afro-house după melodia „Aș da zile de la mine”, dacă e să judecăm după cât de hotărât s-a dus la ea, Gina Chirilă stă la o șuetă cu o prietenă și râde de zici că prietena îi povestește detalii de la meciul de luna trecută dintre Bogdan Vlădău și Andi Constantin, pierdut de Bogdan Vlădău, fostul soț al Ginei Chirilă. Sigur, nu se distinge prea bine ce îi spune, deci nici măcar ca zvon nu se poate da informația.

Din păcate nu se vede pe nicăieri bărbatul „10 din 10” cu care Gina Chirilă susținea că ar fi avut un „date” acum vreo trei luni. Poate cine știe, s-a dovedit a fi doar un 9 din 10 și evident a trebuit să plece.

Cum e și normal, Gina e fără fetița pe care o are cu Bogdan Vlădău, că doar se afla la petrecere. Iată deci că cel mai important „accesoriu” de vară al mămicilor influencerițe este fie o bonă fie un babysitter de încredere!

O fi de la atmosferă, o fi de la muzică, de la conversație, o fi reușit domnul ambițios s-o convingă pe doamna DJ să bage remixul acela, în orice caz Gina Chirilă sigur se simte excelent. Se anunță o vară productivă pentru toată lumea, mai ales pe partea de poze wow din cluburi, deci fiți pe fază.

Prin club sunt desigur multe fețe cunoscute din peisajul monden, dar cei mai simpatici fluturași sunt Alexia și Tonghi, reprezentanții gen Z-ului la orice eveniment de genul acesta. CANCAN.RO a scris pe larg despre cei doi și mai ales despre ipostazele în care l-am surprins pe Tonghi – aveți toate pozele AICI.



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