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Surpriză pentru fanii lui Tom Hardy. Actorul își lansează primul album rap

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 22:10
Surpriză pentru fanii lui Tom Hardy. Actorul își lansează primul album rap
Sursa foto: Profimedia
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Actorul britanic Tom Hardy, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum Venom, Mad Max: Fury Road, le pregătește o surpriză fanilor și va lansa primul său album de muzică rap.

Materialul se va numi „Czarface Meets Frankie Pulitzer” și va fi lansat în luna august. Hardy semnează sub pseudonimul Frankie Pulitzer, iar proiectul este realizat împreună cu trupa hip-hop Czarface, potrivit Yahoo.

Tom Hardy își lansează primul album rap

Primul single, „Brothers Grimm”, este deja disponibil și îi aduce împreună pe Tom Hardy, Method Man și Busta Rhymes. Deși pentru mulți vestea pare surprinzătoare, pasiunea actorului pentru rap nu este deloc nouă.

La sfârșitul anilor ’90, Hardy înregistra muzică sub numele Tommy No. 1, iar un mixtape realizat în acea perioadă a ajuns online ani mai târziu. De asemenea, el a mai colaborat cu membrii Czarface în ultimii ani, astfel că noul album reprezintă mai degrabă continuarea unei pasiuni vechi decât o schimbare bruscă de direcție.

Tom Hardy nu părăsește „MobLand”

Vestea lansării noului său album rap vine la scurt timp după ce Tom Hardy a fost implicat într-un scandal legat de serialul de succes MobLand. Inițial, au apărut informații potrivit cărora actorul ar fi fost concediat în urma unor conflicte cu producătorii. Ulterior, însă, s-a anunțat că echipa serialului colaborează cu Hardy pentru a-l readuce în distribuție în sezonul al treilea.

Controversa a izbucnit în urmă cu câteva săptămâni, când mai multe publicații americane au relatat că Tom Hardy ar fi fost îndepărtat din viitorul sezon al serialului. Potrivit informațiilor apărute atunci, actorul ar fi avut mai multe conflicte cu producătorii în timpul filmărilor pentru sezonul al doilea. Printre acuzațiile vehiculate s-au numărat întârzieri repetate la filmări, solicitări de modificare a scenariului și neînțelegeri privind direcția creativă a serialului.

Ulterior, situația s-a nuanțat. Surse apropiate producției au precizat că Hardy nu a fost concediat oficial și că discuțiile pentru revenirea sa în sezonul al treilea sunt încă în desfășurare. Mai mult, presa americană susține că producătorii, alături de Guy Ritchie, au purtat mai multe întâlniri cu actorul pentru a aplana tensiunile și a găsi o formulă de colaborare.

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