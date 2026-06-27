Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad, fosta lui Ristei: „Ai mai multe pretenții decât femeile”

Bogdan Vlădău a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații controversate. Fostul soț al Ginei Chirilă a vorbit despre nevoile sale într-o relație de iubire, despre cum trebuie să se comporte partenera perfectă pentru el, dar și motivele pentru care un bărbat alege să plece dintr-o relație/căsnicie. Yasmin Awad, fosta iubită a lui Florin Ristei, a analizat în detaliu declarațiile și l-a taxat aspru.

Bogdan Vlădău, tras la răspundere de Yasmin Awad

În cadrul unui podcast, proaspăt divorțat, Bogdan Vlădău a explicat că, din punctul lui de vedere, un bărbat alege să divorțeze sau să plece dintr-o relație atunci când nu își mai găsește liniștea acasă și simt că nevoile sale sunt complet ignorate. E bine, declarațiile acestuia au ajuns să fie dezbătute intens pe social media, locul unde informația s-a propagat rapid, iar înțelesul vorbelor sale au stârnit un val de reacții acide, atât din partea utilizatorilor, cât și a unor persoane publice.

”Cred că pleacă în momentul în care nu primește ce are nevoie acasă. (…) Așteaptă-mă cu o mâncare caldă când vin acasă și am muncit toată ziua sau am alergat pentru noi, pentru familie, dă-mi afecțiune fizică, am nevoie ca bărbat. (…) Nu înseamnă să taci din gură fă, cum cred unii, înseamnă când vin din lume și oricum mă lupt cu exteriorul, când vin acasă caut pace”, au fost declaratiile lui Bogdan Vlădău.

Yasmin Awad nu este de acord cu Vlădău

Declarațiile lui Bogdan Vlădău au atins un punct sensibil, motiv pentru care fosta iubită a lui Florin Ristei a pornit o dezbatere intensă, spusele sale fiina analizate dintr-o perspectivă complet diferită.

„Asta venind din gura unui bărbat care a avut o relație de lungă durată, care are un copil și care propovăduiește și propagă ideile personale în spațiul public. Aceste principii de «masculinitate sănătoasă», care, de fapt, sunt tot patriarhat și care, de fapt, tot vin să pună un picior pe capul femeilor. Înseamnă dă-mi de mâncare, fă s*x cu mine și taci d*** din gură”. Două lucruri pe care le dorește acest individ este să fie hrănit ca un infant, fă s*x cu mine pentru că eu ca bărbat am nevoie și tu esti un „obiect” și taci din gură și nu nu spune nimic în legătură cu asta. Când s-a ajuns la aceste concluzii? Când a dispărut romantismul, etapa de curtat, etapa de a ne cunoaște între noi, etapa de a dezvolta relația pe care o avem? Fiecare persoană din grupul nostru restrâns este menită să deservească anumitor scopuri. Iar „shut the f**k up nu se regăstește niciuna din tipologiile de relații interumane pe care le avem. Nimeni nu ar trebui să tacă din gură, de ce că vreau eu?”, a spus Yasmin.

Yasmin a continuat și a analizat, din punct de vedere personal, mesajele ascunse din spatele cerințelor pe care Bogdan Vlădău le are de la partenera sa. Influencerița este de părere că discursul acestuia are ca scop nevoia exclusivă a bărbatului, ignorând complet faptul că și femeia de lângă el trăiește în aceeași lume, unde există presiune socială, stres, nevoie emoționale neîmplinite și care, la rândul ei, muncește sau are grijă de copil și gospodărie.

„A spus ceva foarte important și o să ascultăm din nou pentru că dovedește faptul că acest întreg monolog este de fapt despre cum femeia merită un picior pe cap și anume: „O mâncare calde când vine acasă și am mâncit toată ziua și am alergat pentru ei”. Cel mai probabil dacă el a mâncit toată ziua, în societată noastră și ea a muncit toată ziua. Și dacă ar trebui să punem pe hârtie lucrurile pe care le face o femeie și pe care le face un bărbat în cadrul familiei, dacă amândoi muncesc, preponderent mama are grijă de copil, de casă, de gospodărie etc. Să gătești tu este cel mai mic lucru pe care ai putea să-l faci ca să-i iei alăia din responsabilitățile conjugale. „Shut the f**k up nu înseamnă să „taci din gură, fă”. Înseamnă exact să taci din gură, fă, pentru că nu te lupți cu exteriorul, pentru că nu mai este cazul să fii vânat de animalele sălbatice, să trebuiască să te urci în copaci că te urmărește tigru în junglă, nu mai este cazul să vânezi animale și să stai cu arcul și săgeata în spate. În societatea modernă suntem supuși factorilor de stres, în același timp nu doar tu ești supus acelor factori de stres. Amândoi trăiți în aceeași lume. Eu nu cred că tu trăiești în sălbăticie și seara te duci acasă la nevastă-ta și îi zici: „Haide fă, ce mi-ai pregătit de mâncare?”

„Tu ai mai multe pretenții decât femeile”

„Cauți pacea, dar ar trebui să fii și tu pacea. Lucrurile merg în ambele sensuri. De asemenea, nu știu la ce te referi când spui că nu cauți un alt conflict. Dacă se întâmplă ca momentul în care ajungi acasă să se genereze un alt conflict, cel mai probabil există o cauză. Cea ce-ți dorești este să te comporti ca și cum nu ești într-o relație sau nu ești însurat sau nu ai o familie și în momentul în care vii acasă să nu ți se atragă atenția asupra faptului că te sustragi de la responsabilitățile familiale. Sunteți foarte simpli. Sunt complet de acord. Însă tu ai mai multe pretenții decât femeile. Femeile nu sunt obiecte. Femele sunt un portal care aduc viață pe acest pământ. În același timp nu sunt nici de acord cu ideea că bărbații sunt niște porci, că nu avem nevoie de bărbații. Consider că femeile și bărbații au nevoie unii de alții. Este foarte descurajator să propovăduim astfel de teorii pe internet. Vocile persoanelor publice ar trebui să aibă mult mai mult discernământ. Una e gluma, una e să promovezi constant genul acesta de idei absolut toxice”, a mai spus influencerița.

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