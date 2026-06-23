Momentul adevărului pentru Bogdan Vlădău. Ce s-a întâmplat după divorțul de Gina Chirilă: „E greu să îți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri”

Bogdan Vlădău recunoaște că modelling-ul a fost o perioadă benefică în viața lui și că nu regretă alegerea făcută. Vorbește despre ce crede că a câștigat și pierdut în decursul anilor și aflăm totul despre podcast-ul „Aparență și Esență”, un dialog dincolo de etichete și imagine. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul ne spune care este, cu adevărat, rolul unui tată în creșterea unei fete. Aflăm, de asemenea, care sunt cele mai mari frici ale lui atunci când vine vorba de Katia. Divorțat de Gina, mama fetiței sale, Bogdan Vlădău recunoaște că doar copilul contează atunci când mai apare un conflict între el și fosta soție. Bogdan Vlădău este de părere că „dragostea pentru copil trebuie să fie mai mare decât orgoliul dintre doi adulți”.

Bogdan Vlădău ne spune, în exclusivitate, cum a depășit scandalul de acum un an, când a ales să nu își consume energia într-un conflict, din punctul lui de vedere, complet inutil. Iar cel mai greu moment din viața lui a fost atunci când a trebuit să accepte că a făcut și greșeli și să-și asume responsabilitatea. Un bărbat frumos și râvnit de multe femei, Bogdan Vlădău recunoaște că acest lucru i-a deschis multe uși, profesional vorbind, dar a și dat curs multor prejudecăți.

Bogdan Vlădău: „Nu cred că femeia a pierdut ceva”

CANCAN.RO:Bună, Bogdan. N-am mai vorbit de mult asa ca vreau sa-mi spui tot despre podcast-ul tau.

Bogdan Vlădău:Podcastul se numește „Aparență și Esență” și s-a născut din dorința de a merge dincolo de imagine și de etichete. Am trăit mulți ani într-o lume în care aparența conta foarte mult și am ajuns să înțeleg că cele mai valoroase povești sunt cele care vorbesc despre transformare, curaj, eșecuri și lecții de viață. Îmi doresc să aduc în fața oamenilor invitați autentici, care au ceva valoros de transmis. În paralel continui proiectele Circle of Light și retreaturile pe care le organizez, dedicate dezvoltării personale și reconectării cu sine.

CANCAN.RO:Ai regretat vreodată că, la un moment dat în viață, ai ales calea modellingului?

Bogdan Vlădău:Nu. A fost o etapă importantă din viața mea și m-a ajutat să văd lumea, să cunosc oameni și să trăiesc experiențe pe care altfel poate nu le-aș fi avut. Sigur că a venit și cu provocări, dar nu cred în regrete. Cred că fiecare etapă a avut rolul ei în drumul meu.

CANCAN.RO:Care a fost cel mai bun moment profesional al tău? Dar cel mai rău?

Bogdan Vlădău:Cel mai frumos moment este greu de ales, pentru că au existat mai multe etape importante. Astăzi mă bucur cel mai mult atunci când văd că ceea ce fac are un impact pozitiv în viața oamenilor. Cel mai greu a fost atunci când anumite aspecte din viața mea personală au devenit publice și am fost nevoit să gestionez nu doar realitatea, ci și percepțiile create în jurul ei.

CANCAN.RO:Privind acum, din perspectiva unui bărbat trecut prin viață, ce a pierdut femeia în decursul anilor?

Bogdan Vlădău:Nu cred că femeia a pierdut ceva. Cred că societatea modernă i-a cerut să joace foarte multe roluri în același timp și uneori povara devine foarte mare. Admir enorm femeile care reușesc să îmbine maternitatea, cariera și viața personală fără să își piardă sensibilitatea și autenticitatea.

„Adevărata putere nu înseamnă să faci totul singur, ci să ai înțelepciunea să ceri ajutor”

CANCAN.RO:Această dorință de a le face pe toate, fără ajutor, o consideri ceva bun sau ușor greșit?

Bogdan Vlădău:Cred că devine greșită atunci când te consumă și te izolează. Am învățat că adevărata putere nu înseamnă să faci totul singur, ci să ai înțelepciunea să ceri ajutor atunci când ai nevoie.

CANCAN.RO:Dacă ai avea ocazia s-o iei de la început, știind tot ce știi acum, ai face același lucru?

Bogdan Vlădău:În mare parte, da. Poate aș lua anumite decizii diferit, dar nu aș schimba drumul. Inclusiv greșelile mele au contribuit la omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO:Apropo de modelling, există prietenii reale în meseria aceasta?

Bogdan Vlădău:Da, există. Ca în orice domeniu există și competiție și orgolii, dar există și oameni extraordinari. Am păstrat câteva prietenii frumoase din acea perioadă.

CANCAN.RO:Cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare?

Bogdan Vlădău:Prin adaptare. Cred că cel mai periculos lucru este să rămâi blocat într-o singură versiune a ta. Viața m-a învățat să învăț constant și să fiu deschis la schimbare.

CANCAN.RO:Îți mai aduci aminte cum ai câștigat primii bani din viața ta? Și cât de rapid i-ai cheltuit?

Bogdan Vlădău:Îmi amintesc foarte bine satisfacția de a câștiga ceva prin propriile forțe. Iar dacă sunt sincer, cred că i-am cheltuit destul de repede. Eram tânăr și entuziasmat.

CANCAN.RO:Când vrei să „fugi” de toate relele și haosul, unde te duci?

Bogdan Vlădău:În natură. Fie că este vorba de munte, mare sau de un loc liniștit, natura are darul de a-mi reaminti ce este cu adevărat important.

„Un tată îi oferă unei fete sentimentul de siguranță, încredere și validare”

CANCAN.RO:Cât de important este un tată în viața unui copil, mai ales a unei fetițe?

Bogdan Vlădău:Cred că este esențial. Un tată îi oferă unei fete sentimentul de siguranță, încredere și validare. Relația dintre tată și fiică poate influența profund felul în care ea se va raporta la lume și la relațiile din viața ei.

CANCAN.RO:Care crezi că a fost cel mai greu moment de când ai devenit tatăl Katiei?

Bogdan Vlădău:Cel mai greu moment nu a fost unul singur. Cred că cea mai mare provocare de când am devenit tată este conștientizarea faptului că cineva depinde de tine nu doar material, ci și emoțional. Înțelegi că fiecare alegere a ta poate influența viața acelui copil. Asta te face să te maturizezi foarte repede.

„Încerc să nu trăiesc în frică”

CANCAN.RO:Dacă privești în viitor, care este lucrul de care te temi cel mai tare când vine vorba de fetița ta?

Bogdan Vlădău:Ca orice părinte, îmi doresc să fie sănătoasă, fericită și iubită. Cred că cea mai mare teamă este să sufere inutil și să nu își vadă propria valoare. În același timp, încerc să nu trăiesc în frică, ci să mă concentrez pe ceea ce pot face astăzi pentru ea.

CANCAN.RO:Chiar dacă te-ai despărțit de Gina, ați găsit o cale de mijloc pentru a vă crește, în armonie, fetița. Cum ați reușit?

Bogdan Vlădău:Nu cred că există o formulă perfectă și nici nu vreau să pozez în omul care le știe pe toate. Au existat și momente dificile, ca în orice familie care trece printr-o separare. Dar atunci când ne uităm la Katia, amândoi știm că ea este mai importantă decât orice conflict sau diferență dintre noi. Cred că dragostea pentru copil trebuie să fie mai mare decât orgoliul dintre doi adulți.

CANCAN.RO:Când este vorba să luați decizii în ceea ce o privește pe Katia, reușiți să faceți front comun?

Bogdan Vlădău:Încercăm. Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel și este normal. Important este că amândoi ne dorim același lucru: ca ea să fie bine, să fie iubită și să aibă cele mai bune șanse pentru a se dezvolta frumos.

CANCAN.RO:Ce crezi că a moștenit de la tine? Dar de la Gina?

Bogdan Vlădău:Cred că de la mine a moștenit curiozitatea și energia, iar de la Gina sensibilitatea, frumusețea și atenția la detalii. Din fericire, are multe calități frumoase de la amândoi.

CANCAN.RO: Unde plănuiești s-o duci pe Katia anul acesta?

Bogdan Vlădău:Încerc să petrec cât mai mult timp de calitate cu ea. Încă nu am stabilit toate planurile, dar cu siguranță vom avea parte de experiențe frumoase împreună și de mult timp petrecut în natură.

CANCAN.RO:Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Bogdan Vlădău:Cred că cel mai greu moment a fost atunci când am fost obligat să mă privesc cu sinceritate și să accept că am făcut și greșeli. Este ușor să găsești explicații în exterior, dar mult mai greu este să te uiți în oglindă și să îți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri. Paradoxal, tocmai acea perioadă m-a ajutat să cresc cel mai mult ca om.

„Aleg să nu-mi consum energia în conflicte inutile”

CANCAN.RO:Ești un bărbat matur, un tată, un om care și-a găsit calea spirituală și încearcă să-i ajute și pe alții. Când vrei să faci bine și se trezește cineva să îți facă rău, cum gestionezi situația?

Bogdan Vlădău:În trecut probabil aș fi reacționat diferit. Astăzi încerc să înțeleg că fiecare om acționează din propriile experiențe și propriile răni. Asta nu înseamnă că accept lipsa de respect sau nedreptatea, dar aleg să nu-mi consum energia în conflicte inutile. Prefer să investesc energia în fiica mea, în oamenii pe care îi iubesc și în proiectele care pot aduce ceva bun în lume.

CANCAN.RO:A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

Bogdan Vlădău:Cred că dacă aș spune că nu, nu aș fi sincer. Când ești foarte tânăr și primești multă atenție și validare, este ușor să fii influențat de asta. Viața are însă un mod foarte eficient de a te readuce cu picioarele pe pământ. Astăzi sunt mult mai interesat de cine sunt ca om decât de imaginea pe care o proiectez.

CANCAN.RO:Ești un bărbat frumos, fără îndoială. Lucrul acesta te-a ajutat în viață, în carieră…sau nu?

Bogdan Vlădău:Ambele. Mi-a deschis anumite uși profesional și ar fi ipocrit să neg asta. În același timp, a creat și prejudecăți. De multe ori oamenii își formează o părere înainte să te cunoască. În timp am descoperit că ceea ce rămâne cu adevărat important este caracterul, nu aspectul fizic.

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