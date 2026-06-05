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Ana Beregoi se teme pentru siguranța ei: „Poate să dea mită, are bani să facă asta. E în stare de orice!”

De: Andrei Iovan 05/06/2026 | 16:20
Ana Beregoi se teme pentru siguranța ei: „Poate să dea mită, are bani să facă asta. E în stare de orice!”
Acuzații grave la adresa fratelui Andreiei Bostănică
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Scandalul izbucnit în urma altercației de la un restaurant continuă să genereze reacții puternice. Invitată în platoul emisiunii CANCAN Exclusiv, Ana Beregoi a făcut o serie de declarații dure la adresa Andreei Bostănică, susținând că se teme pentru siguranța sa și că intenționează să solicite un ordin de protecție. Mai mult decât atât, sora Iulianei Beregoi spune că șatena ar fi capabilă să mituască autoritățile, pentru ca decizia finală să fie în favoarea ei. 

Ana Beregoi consideră că incidentul nu ar fi fost unul spontan, ci că semnele conflictului existau de mai mult timp. Din spusele ei, amenințările anterioare ar demonstra că adversara sa căuta de multă vreme un conflict. A amintit un episod care s-a petrecut într-un live pe TikTok, în care Ana a fost întrebată dacă are de gând să se tundă. Întrebare care a venit în urma amenințărilor pe care le-a făcut Andreea Bostănică în momentul în care a spus că o va trage de păr.

Dar asta nu e tot, Ana Beregoi a continuat să facă dezvăluiri incredibile și să spună că Bostănică ar fi în stare să meargă cât de departe se poate pentru ca legea să fie de partea ei.

Ana Beregoi: „Ea poate să dea mită, pentru că are bani să facă asta”

Cele mai grave acuzații formulate de Ana vizează însă presupusa posibilitate ca Andreea Bostănică să încerce să influențeze autoritățile. Influencerița a afirmat că ar exista mesaje vocale din trecut în care Andreea ar fi vorbit despre oferirea unor sume de bani către poliție. În același timp, a precizat că are încredere în ancheta desfășurată de autorități și susține că polițiștii i-ar fi transmis că situația va fi analizată corect.

Neapărat voi cere ordin de protecție, m-a tras de păr, mi-a căzut foarte mult păr, spuneau asta și medicii. Ne-a amenințat că fratele ei va veni și o să ne bată, ea își permite să ne amenințe, iar ea se dă victimă. Eu știu că ea poate să dea bani (n.red autorităților). Există mesaje vocale, din trecut, în care ea spunea că va da 500 de euro la poliție, ea poate să dea mită, pentru că are bani și e în stare să facă asta. Eu am încredere în poliție că nu vor accepta banii, ca să ne facă nouă rău. Am prins încredere când a venit poliția și ei au venit la mine, pentru că eram cea mai afectată, au spus că se vede cine e victima. Eu nu știam de ce a plecat ea cu ambulanța, pentru eu eram plină de sânge, ciufulită.

Acuzații și imagini șocante
Ana Beregoi a depus plângere la poliție după scandalul din restaurant cu Andreea Bostănică

Mi-au spus să nu-mi fie frică, că totul o să fie bine. Simt că, dacă vom avea nevoie de poliție, ei vor fi acolo și ea nu va putea să facă ceva. Mie mi-e frică să nu facă ea ceva legat de tabăra nostră, să facă ea ceva acolo, să trimită pe cineva. Zic asta pentru că Iuliana, când a avut concert în București, ea avea un fan, și spunea că o să facă de rușine. Iar Andreea aproba asta și îl lăuda. Și normal că am prins frică, fata asta e în stare de orice. La un moment dat mă întrebase cineva dacă vreau să mă tund, și am spus că nu voi face asta doar pentru că Andreea m-a amenințat că mă va trage de păr. Ea zicea de mine că am părul lung și mă va trage de păr. Deci dinainte erau amenințările astea din partea ei, dinainte se vedea că ea caută scandal cu noi, a spus Ana Beregoi.

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