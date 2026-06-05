Cum a început scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, în urmă cu 3 ani? “Îmi dădea bullying constant”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi pare să aibă rădăcini vechi, încă din perioada copilăriei, când cele două participau la cursuri de canto în același cerc artistic. Deși nu s-au declarat niciodată ca fiind cele mai bune prietene, relația lor s-a bazat totuși pe una de amiciție. Chiar și așa, influencerița susține că, de fapt, legătura dintre ele a fost marcată mereu de tensiuni, comparații și rivalitate.

Într-un interviu acordat în exclusivitate la CANCAN.RO, Andreea Bostănică a vorbit deschis despre începuturile conflictului și despre modul în care interacțiunile dintre ele au evoluat în timp. Ea mărturisește că, de-a lungul anilor, a existat o atitudine de bullying constant din partea Iulianei Beregoi, care ar fi degenerat pe fondul competiției din mediul online.

„Totul a pornit din copilărie, făceam canto în același loc, eram cunoștințe, nu prietene, pentru mine prietenă e mama. Pe scurt, ea a simțit o rivalitate, mie mi-a fost mereu drag de ea că e muncitoare, dar ea simțea nevoia să își bată joc de mine. Ea îmi dădea bullying constant și și-a bătut joc de mine. Eu am prins curaj și am spus că nu avem nicio treabă, dar pe ea o interesează ce se spune despre mine și am început să ripostez, ea se pricepe la bullying”, a declarat Andreea Bostănică.

Potrivit aceleiași declarații, momentul care ar fi amplificat tensiunile a fost succesul online al Andreei Bostănică. Aceasta ar fi depășit performanțele Iulianei Beregoi pe rețelele sociale. Această schimbare de „ierarhie digitală” ar fi dus, susține ea, la o creștere a conflictelor și la escaladarea schimburilor de replici dintre cele două.

„A început scandalul când am întrecut-o, la 18 ani, când am făcut 3 milioane de abonați pe Instagram, atunci a început răutatea din partea ei. Ea nu putea să suporte că eram peste ea, nu putea să accepte, pentru că înainte ea avea mai mulți abonați”, a mai adăugat influencerița.

De-a lungul timpului, relația lor a rămas una tensionată, alimentată de mediul competitiv al rețelelor sociale. Astfel, comparațiile de popularitate, concerte și expunere publică au devenit constante.

Recent, ele au intrat din nou în atenția internauților. Tinerele au avut un conflict direct chiar în incinta unui restaurant. Subiectul continuă să fie discutat în spațiul online, fiind unul dintre cele mai controversate la acest moment.

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