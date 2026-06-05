Ana Beregoi răspunde acuzațiilor lansate de Andreea Bostănică LIVE LA CANCAN EXCLUSIV!

Scandalul care a zguduit lumea influencerilor ia o nouă turnură! După ce Andreea Bostănică și-a spus partea de adevăr la și a făcut o serie de acuzații fără precedent la adresa surorilor Beregoi, a venit momentul ca și cealaltă tabără să își spună versiunea.
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Tânăra va răspunde acuzațiilor lansate de Andreea Bostănică și va vorbi despre conflictul care a ajuns în atenția poliției și a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care cele două tabere s-au întâlnit față în față? Cine spune adevărul și ce detalii nu au ieșit până acum la iveală?
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