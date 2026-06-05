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Ana Beregoi răspunde acuzațiilor lansate de Andreea Bostănică LIVE LA CANCAN EXCLUSIV!

De: Maria Iancu 05/06/2026 | 14:10
Ana Beregoi răspunde acuzațiilor lansate de Andreea Bostănică LIVE LA CANCAN EXCLUSIV!
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Scandalul care a zguduit lumea influencerilor ia o nouă turnură! După ce Andreea Bostănică și-a spus partea de adevăr la și a făcut o serie de acuzații fără precedent la adresa surorilor Beregoi, a venit momentul ca și cealaltă tabără să își spună versiunea.

Astăzi, de la ora 14:30, Ana Beregoi vine LIVE la CANCAN EXCLUSIV!

Tânăra va răspunde acuzațiilor lansate de Andreea Bostănică și va vorbi despre conflictul care a ajuns în atenția poliției și a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care cele două tabere s-au întâlnit față în față? Cine spune adevărul și ce detalii nu au ieșit până acum la iveală?

Toate răspunsurile, declarații în premieră și noi dezvăluiri despre cel mai comentat scandal al momentului, doar la CANCAN EXCLUSIV!

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