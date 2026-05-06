Situația bizară prin care a trecut Tudor Chirilă. Ce a pățit artistul

Tudor Chirilă a trecut printr-o situație neașteptată. Uimit, bărbatul a postat toate cele întâmplate pe rețelele de socializare. Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel internauții au comentat la fel de surprinși.

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai urmăriți artiști din România. Acesta a devenit cunoscut în mod special datorită trupei Vama Veche, care s-a transformat ulterior în Vama, atunci când membrii primei trupe au ales să meargă pe proiecte separate. În plus, Tudor este un actor de excepție, făcând parte din distribuții de succes. De asemenea, este foarte apreciat pentru proiectele civice, dar și activitatea intensă din mediul online.

Ce a pățit artistul

Tudor Chirilă postează adesea pe rețelele de socializare, mai ales despre subiecte civice. De această dată, cântărețul vine din nou în atenția publicului său. A avut parte de o întâmplare bizară și pentru că a fost șocat de ceea ce a pățit a împărtășit totul cu urmăritorii lui. Bărbatul se afla în centrul Capitalei, acolo unde era așezat pe o bancă, iar o femeie l-a abordat. Deși se aștepta la o altă discuție, deznodământul a fost altul.

El se gândea că îl va întreba dacă are un dispozitiv pentru a-și aprinde țigara, însă, de fapt, l-a întrebat dacă îl deranjează fumul. Tudor a rămas surprins de amabilitatea femeii și a făcut o postare uluitoare.

M-am oprit un pic să stau pe o bancă la ieşirea de la metrou din Piața Unirii. Mă rog, una dintre ieşiri. Lângă mine se aşează o femeie în jur de cincizeci de ani poate. Sau mai puțin. N-aş vrea să apreciez în sus. Scoate o țigară şi face un gest către mine. Mă gândesc că-mi va cere o brichetă. Ea: – Vă deranjează dacă fumez? Mi s-a părut, zilele astea, ceva din altă lume. Nu, doamnă, nu mă deranjează (deşi nu prea mai halesc fumul de ani de zile). Am zâmbit. A început să vorbeasc la telefon. Cut. End scene, a scris el pe Facebook.

În plus, reacțiile internauților au apărut imediat. Codin Maticiuc a ironizat momentul și a explicat că oamenii nefumători sunt mult prea deranjați de fumul de țigară, astfel cei care au acest viciu sunt „ilegaliști”.

Ne-au și terorizat ăștia cu fumatul de am ajuns sa întreb oamenii de la 5-6 metri deși suntem sub cerul liber. Ești ilegalist puternic dacă ești fumător…, a scris Codin Maticiuc.

