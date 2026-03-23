Adela Popescu revine la PRO TV. Va juca alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur într-un serial nou

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 14:32
Nouă producție Pro TV o readuce pe Adela Popescu în lumina reflectoarelor. Distribuția care va apărea pe micile ecrane promite să captiveze publicul chiar de la primul episod. Protagoniștii serialului sunt doi actori apreciați de către public. Revenirea lor în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune.

Dragoș Bucur îl aduce pe ecran pe Doru Alexe, un curier aparent banal, a cărui existență este dată peste cap în momentul în care fiul său ajunge prins în lumea dură și imprevizibilă a crimei organizate.

Povestea urmărește transformarea unui tată obișnuit, care a evitat mereu conflictele. El este împins la limită și nevoit să lupte pentru a-și salva copilul dintr-un mediu periculos și fără reguli. În paralel, de cealaltă parte a baricadei, un procuror hotărât duce o luptă acerbă pentru a destructura o rețea infracțională temută, încercând în același timp să-și protejeze propria fiică.

Între loialitate, pericol și alegeri imposibile, povestea pune în prim-plan legăturile de familie și sacrificiile pe care oamenii sunt dispuși să le facă. În esență, ridică o întrebare puternică: până unde ai merge pentru a-i salva pe cei pe care îi iubești?

Adela Popescu, personaj feminin cu un caracter puternic

În serial, Tudor Chirilă îl interpretează pe Laurențiu Crețu, un procuror hotărât să destructureze o familie de infractori temută în tot Bucureștiul, în timp ce încearcă să-și protejeze fiica adolescentă de pericolele din jur.

Distribuția este completată de Adela Popescu, alături de Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar. Ele dau viață unor personaje feminine puternice. Prezența lor adaugă profunzime și echilibru poveștii, contribuind la conturarea unui univers complex, în care emoțiile și tensiunile se împletesc constant.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficțiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi povești de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producțiilor noastre, precum TĂTUȚU, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original și captivant, cu o distribuție formată din actori îndrăgiți, un fir narativ puternic și o producție de înaltă calitate”, susține Antonii Mangov, Programming Director, potrivit Libertatea.

