Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!

Netflix a dat lovitura cu un nou film de excepție. Producția a fost adăugată de curând pe platformă și deja a ajuns în clasament. Este vorba despre o comedie romantică, unde se îmbină sentimentele cu provocările în iubire. Pe lângă povestea de dragoste emoționantă, unele scene îi vor face pe privitori să râdă cu gura până la urechi. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, a fost lansat un nou film pe Netflix, care face parte din colaborarea pe termen lung semnată între Omar Sy și platforma de streaming. În 2021, compania actorului, Carrousel Studios, a semnat un contract exclusiv de producție și interpretare.

Ce film a cucerit abonații Netflix

Netflix continuă să domine scena streamingului, iar una dintre cele mai recente producții care a captat atenția publicului din întreaga lume este filmul „French Lover”. Această comedie romantică a cucerit rapid inimile multor cinefili, ajungând pe locul al doilea în top, la puțin timp de la lansare.

Abonații Netflix au fost încântați să afle că protagoniștii filmului sunt Sara Giraudeau, cea care joacă rolul unei persoane simple, echilibrate și cu picioarele pe pământ, și actorul francez Omar Sy, cunoscut publicului pentru rolurile din „The Intouchables” și „Lupin”.

Omar Sy joacă rolul lui Abel, o vedetă de film, care o întâlnește pe Marion, interpretată de Sara Giraudeau, în restaurantul în care ea lucrează. Între cei doi se creează o conexiune romantică, dar dezamăgirile din trecut nu fac apropierea dintre ei tocmai ușoară. Totuși, se nasc sentimente puternice de iubire.

Filmul este regizat de Lisa-Nina Rives și a fost filmat în Paris, în vara anului 2023. Hugo Gélin, cunoscut pentru comedia „Demain tout commence”, și-a pus și el amprenta pe scenariu. Criticul de film Jennifer Merin a lăudat producția.

„French Lover al regizoarei Nina Rives e o abordare revigorantă a comediei romantice cuplului improbabil. Revigorant pentru că, după „meet cute”, povestea are întorsături amuzante în abundență. Femeia este foarte pragmatică, auto‑suficientă, divorțată și aproape să renunțe la romantism, dar devine, cu reticență, implicată cu un star arzător de film. Ea nu e impresionată de celebritatea lui și excesele pe care aceasta le permite, și — foarte neobișnuit — își stabilește proprii parametri pentru relația lor. Îl place pentru cine este când nu‑i reflectoarele aprinse — și asta e greu pentru el de înțeles. Valorile ei prevalează. Ea este empatică, iar acțiunea e consistent de fermecătoare și bine jucată”, a spus Jennifer Merin, potrivit awfj.org.

Citește și: Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol principal