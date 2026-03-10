Serialul turcesc de pe Netflix care a cucerit publicul din România. E în top de 3 săptămâni

Un serial lansat recent în Turcia se bucură de un real succes. Acesta a reușit să se transforme în una dintre cele mai populare producții de pe platforma de streaming Netflix. Povestea emoționantă a serialului a reușit să cucerească publicul din numeroase țări, inclusiv din România.

„Muzeul inocenței” („Museum of Innocence”) este producția care s-a lansat pe data de 13 februarie 2026. De menționat este faptul că a reușit să ajungă, într-un interval de timp relativ scurt, în topul preferințelor din zece țări. Printre ele se numără și România.

Serialul spune povestea unui bărbat în vârstă de 60 de ani care îi vorbește unui scriitor despre muzeul pe care l-a deschis pentru a comemora cea mai mare poveste de iubire din viața sa. Ulterior, serialul face un salt înapoi în timp de aproape 30 de ani, iar bărbatul începe să relateze povestea.

Inspirat dintr-un roman de succes

Kemal (interpretat de Selahattin Paşalı) este fiul unui afacerist important din Istanbul și urmează să se căsătorească cu Sibel (Oya Unustası Taşanlar). Însă, întâmplător, în momentul în care vrea să îi cumpere o geantă pe care să i-o facă cadou viitoarei sale soții, Kemal întâlnește o veche cunoștință pe care nu o mai văzuse din copilărie.

Füsun (Eylül Lize Kandemir) lucra la magazinul în care tocmai a intrat Kemal, iar această întâlnire va urma să le schimbe viața amândurora. De-a lungul poveștii de dragoste care se înfiripă între cei doi, Kemal păstrează toate obiectele care ar putea să îi amintească de Füsun. Peste ani, aceste obiecte vor fi folosite pentru a deschide muzeul, după cum relatează click.ro.

Această producție este bazată pe o carte cu același nume, scrisă de autorul turc Orhan Pamuk în anul 2008. Mai mult de atât, Pamuk a inaugurat chiar și un muzeu real care poartă același nume, unde vizitatorii pot vedea numeroase obiecte reprezentative pentru viața din Istanbul din acea perioadă.

Cei interesați pot urmări acest serial în orice moment pe platforma de streaming Netflix. Publicul din România s-a îndrăgostit deja de povestea impresionantă pe care serialul o spune de-a lungul celor nouă episoade.

