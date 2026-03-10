George Burcea a ajuns la Urgențe, în America. Suma uriașă pe care a fost nevoit să o achite

George Burcea a trebuit să scoată din buzunar o sumă colosală de bani, după ce a fost la un spital din America! În acest moment, actorul se află în SUA și din cauza unor probleme de sănătate, care nu au fost grave, a trebuit să plătească o sumă destul de mare. Bineînțeles că, după acest incident, a postat pe Instagram și a primit reacții de îngrijorare din partea urmăritorilor săi.

Fostul actor al serialului „Wednesday” se află într-o vacanță în Statele Unite Ale Americii, acolo unde a fost nevoit să meargă într-o instituție medicală pentru a face niște examinări. Acesta nu a transmis informații referitoare la starea sa de sănătate, în schimb a împărtășit câți bani a fost nevoit să plătească pentru control. George Burcea a achitat echivalentul unui salariu minim brut pe economie din România, doar că a mai trebuit să pună peste încă o sumă de bani.

Cât a plătit, de fapt

George Burcea a fost mai puțin norocos și a fost la doctor pe tărâmul american, unde s-a prezentat cu o problemă minoră. După ce a terminat controlul medical, pe bonul de plată scria o cifră destul de mare, în raport cu starea sa care nu era gravă, potrivit acestuia: 1.350 $. După ce am făcut o conversie, am dedus că acesta a plătit pentru o investigație, fără spitalizare, mai mult decât primește lunar un salariat român: aproximativ 5.915 de lei.

Cât costă să mergi la spital (urgențe) în USA pentru o problemă minoră, a transmis George Burcea pe pagina sa de Instagram.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar în timp ce o urmăritoare îl compătimea și se îngrijora pentru fostul iubit al Vivianei Sposub, un internaut îi spunea că tot ar trebui să fie mulțumit cu suma de bani pe care a plătit-o, pentru că, în general, spitalele de urgență din acest stat încasează pentru un control de tipul celui pe care și l-a făcut el chiar și 2.000 $, adică 8.760 de lei.

Ești bine?, s-a arătat preocupată o fană de-ale lui George Burcea. Ai avut noroc, că de obicei e minim 2.000 %, a declarat un urmăritor al rețelei sale de socializare.

