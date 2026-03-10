Acasă » Știri » George Burcea a ajuns la Urgențe, în America. Suma uriașă pe care a fost nevoit să o achite

George Burcea a ajuns la Urgențe, în America. Suma uriașă pe care a fost nevoit să o achite

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 09:54
George Burcea a ajuns la Urgențe, în America. Suma uriașă pe care a fost nevoit să o achite
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

George Burcea a trebuit să scoată din buzunar o sumă colosală de bani, după ce a fost la un spital din America! În acest moment, actorul se află în SUA și din cauza unor probleme de sănătate, care nu au fost grave, a trebuit să plătească o sumă destul de mare. Bineînțeles că, după acest incident, a postat pe Instagram și a primit reacții de îngrijorare din partea urmăritorilor săi.

Fostul actor al serialului „Wednesday” se află într-o vacanță în Statele Unite Ale Americii, acolo unde a fost nevoit să meargă într-o instituție medicală pentru a face niște examinări. Acesta nu a transmis informații referitoare la starea sa de sănătate, în schimb a împărtășit câți bani a fost nevoit să plătească pentru control. George Burcea a achitat echivalentul unui salariu minim brut pe economie din România, doar că a mai trebuit să pună peste încă o sumă de bani.

Cât a plătit, de fapt

George Burcea a fost mai puțin norocos și a fost la doctor pe tărâmul american, unde s-a prezentat cu o problemă minoră. După ce a terminat controlul medical, pe bonul de plată scria o cifră destul de mare, în raport cu starea sa care nu era gravă, potrivit acestuia: 1.350 $. După ce am făcut o conversie, am dedus că acesta a plătit pentru o investigație, fără spitalizare, mai mult decât primește lunar un salariat român: aproximativ 5.915 de lei.

SURSA: George Burcea/Social media
SURSA: George Burcea/Social media

Cât costă să mergi la spital (urgențe) în USA pentru o problemă minoră, a transmis George Burcea pe pagina sa de Instagram.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar în timp ce o urmăritoare îl compătimea și se îngrijora pentru fostul iubit al Vivianei Sposub, un internaut îi spunea că tot ar trebui să fie mulțumit cu suma de bani pe care a plătit-o, pentru că, în general, spitalele de urgență din acest stat încasează pentru un control de tipul celui pe care și l-a făcut el chiar și 2.000 $, adică 8.760 de lei.

Ești bine?, s-a arătat preocupată o fană de-ale lui George Burcea.

Ai avut noroc, că de obicei e minim 2.000 %, a declarat un urmăritor al rețelei sale de socializare.

Citește și:

Viviana Sposub și iubitul tinerel, de mânuță pe Calea Victoriei. Detaliul care i-a dat de gol: cine conduce, de fapt, în relație

George Burcea a zburat în secret peste Ocean. Fostul soț al Andreei Bălan şi-a lăsat iubita în România: “Îmi era dor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Știri
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Știri
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
Digi24
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând...
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem ...
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică ...
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ...
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Vezi toate știrile
×