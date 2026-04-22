Tudor Chirilă, venituri de aproape 1 milion de euro. Statul, însă, nu s-a ales cu aproape nimic

Datele financiare publice ale companiei Agenția de Vise SRL, asociată cu artistul Tudor Chirilă, indică o evoluție a veniturilor din activități legate de producție și susținere a spectacolelor, în paralel cu o marjă de profit relativ redusă în comparație cu media sectorului în care activează firma.

Conform bilanțurilor disponibile la autoritățile fiscale, societatea a raportat în ultimii ani o cifră de afaceri cumulată de peste un milion de euro, provenită în principal din activități artistice și servicii conexe industriei de divertisment. În intervalul analizat, veniturile anuale au fost de ordinul sutelor de mii de euro, cu un nivel relativ constant de activitate economică, potrivit Gândul.

Ce sumă de bani încasează Tudor Chirilă

În ceea ce privește profitabilitatea, datele financiare indică un profit net cumulat redus, raportat la nivelul încasărilor. Într-unul dintre exercițiile financiare recente, compania a înregistrat chiar și o pierdere contabilă, în timp ce în ceilalți ani profitul a rămas la un nivel scăzut raportat la cifra de afaceri. În termeni procentuali, marja de profit a fost sub 1% în anul 2024, conform calculelor bazate pe rezultatele raportate.

Pentru același an fiscal, cifra de afaceri declarată se situează în jurul valorii de 2,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 450.000 de euro. Profitul net raportat este de ordinul câtorva zeci de mii de lei, ceea ce indică un rezultat financiar modest în raport cu volumul total al veniturilor. Într-o astfel de structură, nivelul impozitului pe profit rezultat este corespunzător profitului declarat, fiind direct proporțional cu acesta.

Analiza comparativă cu media sectorului în care activează compania, activități suport pentru interpretare artistică și producție de spectacole, arată diferențe semnificative. Date agregate din industrie indică o marjă medie de profit mai ridicată, situată în jurul valorii de peste 15%, în timp ce societatea analizată înregistrează o marjă subunitară. Totuși, astfel de diferențe pot fi influențate de o serie de factori specifici fiecărei companii, inclusiv structura costurilor, nivelul investițiilor în producție, onorariile colaboratorilor, precum și modul de înregistrare contabilă a cheltuielilor operaționale.

NU RATA: Connect-R n-a rezistat tentației și și-a făcut pofta. A început anul cu mici plăceri vinovate

Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a ”furat” Vocea României? Cum se apără, după ce a scăpat-o din mână pe Alessia Pop