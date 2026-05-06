Rihanna și A$AP Rocky, surprinși într-un moment tensionat după Met Gala. Ce s-a întâmplat, de fapt

Rihanna și A$AP Rocky au fost surprinși într-un moment aparent tensionat după participarea lor la Met Gala 2026, iar internauții nu au pierdut ocazia să ironizeze situația.

Potrivit unor imagini publicate de TMZ, cei doi au fost filmați într-un autobuz după eveniment, părând vizibil obosiți și ușor tensionați. Atmosfera contrastantă cu energia afișată în timpul galei a alimentat rapid speculațiile despre o posibilă problemă în relația lor. În clip, artista afișează un zâmbet discret, în timp ce limbajul corporal al ambilor sugerează mai degrabă epuizare decât entuziasm.

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Rihanna și A$AP Rocky

Contextul însă pare mai puțin dramatic decât ar putea sugera imaginile. Surse citate de publicație susțin că, pe parcursul serii, cei doi s-au simțit bine și nu au existat semne de conflict. „Au fost complet în regulă și s-au distrat”, a declarat un martor prezent la eveniment.

De altfel, Met Gala este recunoscută pentru programul său solicitant, care include ore întregi de pregătire, apariții publice și petreceri exclusiviste până târziu în noapte. Nu este neobișnuit ca vedetele să pară epuizate la finalul unui astfel de eveniment, scrie sursa citată.

În plus, imaginile „tensionate” vin în contrast cu apariția lor de pe covorul roșu, unde cei doi au impresionat prin coordonarea ținutelor și chimia evidentă. Rihanna și A$AP Rocky, care sunt împreună din 2020, au devenit unul dintre cele mai influente cupluri din industria muzicală și fashion, fiind nelipsit de la cele mai importante evenimente.

Rihanna a pășit luni, 4 mai, pe covorul roșu al Galei Met din acest an. Evenimentul, găzduit de Metropolitan Museum of Art din New York, a avut ca temă expoziția „Costume Art” și dress code-ul „Fashion Is Art”. Evenimentul a fost co-prezidat de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour, iar Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos au fost președinți onorifici.

Celebra cântăreață a purtat o creație sculpturală personalizată Maison Margiela, semnată de Glenn Martens. Look-ul ei a fost completat de o piesă de cap în stil Art Deco. Rochia ei reprezintă o coloană drapată, inspirată din colecția Artisanal 2025 a Maison Margiela.

