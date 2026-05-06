Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care îi rotunjește veniturile

Ilie Bolojan, cunoscut om politic și actual prim-ministru al României, a fost căsătorit timp de mai mulți ani, însă detaliile legate de viața sa personală și de fosta sa soție au rămas în mare parte în afara spațiului public, cei doi alegând să își păstreze discreția în ceea ce privește familia.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public de-a lungul timpului, Ilie Bolojan și Florentina Bolojan s-au cunoscut în perioada studenției, la finalul anilor ’90, pe vremea când amândoi studiau la Timișoara. Relația lor a evoluat treptat, iar ulterior au decis să își întemeieze o familie. Căsătoria a fost una discretă, iar cuplul a preferat să își concentreze atenția pe viața profesională și pe creșterea celor două fiice rezultate din această relație.

De unde mai provin veniturile fostei soții a lui Bolojan

De-a lungul anilor, familia Bolojan a evitat aparițiile publice și declarațiile legate de viața privată, menținând un profil rezervat. În anul 2013, cei doi au divorțat în mod discret, fără ca informațiile legate de separare să fie însoțite de detalii publice suplimentare sau explicații oficiale extinse. După acest moment, fiecare și-a continuat parcursul profesional în mod individual.

În ceea ce o privește pe Florentina Bolojan, aceasta este cunoscută ca având pregătire în domeniul psihologiei și își desfășoară activitatea în sectorul medical, fiind încadrată la Maternitatea din Oradea. Activitatea sa principală este legată de consilierea psihologică, un domeniu esențial în sprijinul pacientelor și al personalului medical, mai ales în contextul specific al unei unități medicale dedicate maternității.

Pe lângă activitatea de bază din sistemul medical, informații apărute în spațiul public indică faptul că Florentina Bolojan ar fi avut și o activitate suplimentară în domeniul asigurărilor de viață, colaborând cu o companie din România. Această activitate ar fi început în anul 2019, în calitate de consultant de asigurări, domeniu în care profesioniștii pot activa în paralel cu alte ocupații, în funcție de certificările și acreditările obținute.

În registrele publice ale intermediarilor din domeniul asigurărilor, numele său ar fi apărut asociat cu mai multe categorii de produse financiare și de asigurare, ceea ce indică o diversificare a competențelor în acest sector. În timp, numărul acestor certificări ar fi variat, ceea ce poate reflecta fie actualizări ale autorizărilor, fie extinderea ariei de activitate profesională.

În domeniul consultanței pentru asigurări de viață și pensii private, veniturile pot varia în funcție de experiență și performanță, ajungând în unele cazuri la aproximativ 6.000 de lei lunar. De asemenea, un consultant financiar cu un nivel similar de experiență poate obține în medie în jur de 5.500 de lei pe lună.

