Vacanța s-a transformat în coșmar pentru Bogdan Mocanu: „Nu aș fi rezistat să plătesc 500€ pe zi”+ salvarea a venit de la Cătălin Cazacu

De: Luciana Popescu 06/03/2026 | 13:49
După haosul creat în întreaga lume, nici Bogdan Mocanu nu a scăpat de probleme. Aflat la 6.000 de kilometri de casă, în Zanzibar, a rămas fără insulină. A început lupta pentru supraviețuire. Mocanu este blocat peste hotare, dar Cătălin Cazacu l-a ajutat. Dar până a venit soluția, Bogdan a găsit insulină la supra preț și a trecut prin clipe de coșmar. CANCAN.RO are toate detaliile în exlusivitate, influencerul ne-a povestit toată experiența prin care a trecut. 

Bogdan Mocanu a plecat în Zanzibar pentru a avea parte de o vacanță de neuitat, însă a rămas blocat acolo și a trecut prin clipe de groază. Influencerul nu prevestea că escapada lui va fi prelungită atât de mult timp și nu a plecat pregătit pentru situații de urgență. Insulina, de care îi depinde viața a ajuns la final. Bogdan Mocanu a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a căutat timp de 3 zile o sursă să își procure medicamentul salvator. Aflat la ananghie și disperare, Bogdan s-a lovit de încă o problemă, insulina costa extrem de mult.

Am căutat insulină timp de 3 zile, pentru că rămânem fără și în ultima zi soluția a venit, dar a venit cu un preț din ăsta, 100 de euro o doză. Exagerat de mult și în ritmul ăsta nu aș fi reușit să rezist atât de mult aici pentru că și cazarea era 500 de dolari pe zi și eu trebuia să îmi iau încă o săptămână de cazare, a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO.

Bogdan Mocanu a rămas fără insulină în Zanzibar- sursa- social media

Cătălin Cazacu i-a salvat viața lui Bogdan Mocanu

Prietenul la nevoie se cunoaște, așa a fost și în cazul lui Bogdan Mocanu. Influencerul, aflat într-o situație critică a fost ajutat de Cătălin Cazacu, care i-a făcut rost de insulina salvatoare.

„Salvarea a venit de la Cazacu, care aparent, avea niște conexiuni pe la spitale, pe aici și a reușit să îmi facă rost de insulină. Am rezolvat problema cu insulina.” a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Bogdan Mocanu speră să ajungă în România cât mai repede

După multe peripeții în Zanzibar, Mocanu abia așteaptă să ajungă pe pământ românesc. Cum spune si vechiul proverb, nicăieri nu este mai bine ca acasă. Întoarcerea în țară este încă un subiect sensibil, Bogdan nu știe când va putea să ia zborul spre România.

„Acum așteptăm să rezolvăm problema cu venitul acasă. Nu știu cât o să dureze exact. S-ar putea să avem un zbor mai curând, adică să nu trebuiască să stăm o săptămână, două pe aici, dar nu e nimic concret, până nu mă văd în avion nu vreau să cobesc.” a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

