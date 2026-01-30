MGK, reținut după o bătaie ca-n filme la o sală de fitness! Forțele de ordine au intervenit de urgență

S-a lăsat cu un scandal monstru la o sală de fitness din Capitală. Unul dintre protagoniști este nimeni altul decât trapperul MGK, care a fost reținut de Poliție împreună cu alți 6 tineri. Ce au găsit autoritățile asupra lor este incredibil. CANCAN.RO are detalii!

Un conflict incredibil a avut loc la o sală de fitness din zona Drumul Taberei, desprins parcă din filmele de acțiune.

Mai mulți tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani s-au încăierat și s-au amenințat, printre aceștia se afla și trapperul MGK, care a fost reținut de Poliție alături de ceilalți 6 tineri.

MGK s-a încăierat ca în filme la o sală de fitness din Capitală

Scena s-a petrecut aproape de miezul nopții, în incinta unei săli de fitness, iar totul a escaladat rapid. După un scandal monstru, autoritățile au fost chemate la fața locului, acolo unde au descoperit asupra tinerilor spray-uri lacrimogene iritante, două cușite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47 cm. Dar asta nu e tot. Într-o toaletă s-au descoperit o borsetă în care se afla un briceag, o altă borsetă cu un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm. Cu toate acestea, armele albe nu ar fi fost foloste în timpul încăierării, ci doar le-au scos din bagajele personale și le-au manipulat în scopul intimidării.

Trapperul MGK și ceilalți tineri au fost reținuți pentru 24 de ore de către autorități. Cercetările sunt în plină desfășurare, sub aspectul, infracțiunilor de portului fără drept de substanțe sau obiecte periculoase, precum și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Vă reamintim că numele lui MGK a fost adus în discuție și în operațiunea Ghost Gun, demarată de DIICOT, un dosar uriaș primit traficul de arme. Mascații au descins în peste 130 de localități și au confiscat peste 50 de arme letale, fără serii, iar presa, inclusiv PRO Tv a dat detalii despre implicarea tangențială a trapperului. Deranjat fiind de faptul că numele lui a fost asociat cu acel scandal, a cerut daune de 100.000 de euro.

CITEȘTE ȘI – MGK, în plin proces de „vindecare”. După despărțirea de Aisha, celebrul trapper a revenit la vechile obiceiuri!

NU RATA – Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.