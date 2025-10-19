MGK, în plin proces de „vindecare”. După despărțirea de Aisha, celebrul trapper a revenit la vechile obiceiuri!

Recent, CANCAN.RO v-a dezvăluit în premieră că unul dintre cei mai iubiți trapperi și partenera lui s-au despărțit după doi ani de relație. Acum, tot noi vă spunem că după ce și-au spus adio, tânărul își trăiește din nou viața de burlac: distracție, petreceri, domnișoare, băutură, toate cele, ca să fie pachetul complet. Vă prezentăm mai jos imagini cu artistul MGK în timp ce se „vindecă” după despărțirea de Aisha.

MGK a revenit la vechile obiceiuri! Relația lor a durat timp de doi ani, iar CANCAN.RO i-a surprins de-a lungul timpului, de mai multe ori, în ipostaze tandre, fără să existe semnale de alarmă, cum că nu s-ar mai înțelege. Recent, tot noi am anunțat că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Și-au șters pozele pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare, și-au dat unfollow și…pentru că era rănit, tânărul a și postat un mesaj prin care le transmitea bărbaților să aibă grijă ce femei își aleg în viața lor.

MGK se „vindecă” cu petreceri după despărțirea de iubită

Semnalele sunt clare: Ceva, ceva l-a supărat pe artist și ca să îi treacă furia…a pus hainele bune pe el și a plecat la o petrecere cu câțiva amici, printre care și câteva domnișoare dornice de distracție, iar CANCAN.RO a surprins imaginile care o vor enerva la culme pe fosta iubită, Aisha! Nu a trecut mult timp de la despărțire, că MGK a trecut deja la fapte!

După despărțirea de Aisha, tânărul părea că vrea să se concentreze pe carieră și mai puțin pe relații sentimentale! Trapper-ul își vindecă rănile acum prin muzică…Muzică la petreceri, mai bine zis, dar și cu ispite care îl cam „încolțesc” prin cluburi. Toate ca toate, dar nici Aisha nu pierde timpul. Tânăra iese pe la restaurante și terase, semn că viața ei a revenit la normal, după despărțirea de fostul iubit.

CITEȘTE ȘI: Despărțire-ȘOC în showbiz! MGK, părăsit de iubită după doi ani de relație

NU RATA: CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.