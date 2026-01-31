Acasă » Știri » Doliu în Italia! „Silica”, românca iubită de toată comunitatea din Trevignano, s-a stins după o luptă cruntă

De: David Ioan 31/01/2026 | 15:44
Doliu în Italia! „Silica”, românca iubită de toată comunitatea din Trevignano, s-a stins după o luptă cruntă. Foto: Facebook

Comunitatea din Trevignano, provincia Treviso, trece prin momente de durere după moartea Vasilicăi Scuturice, o româncă de 49 de ani cunoscută de apropiați sub numele de „Silica”.

Femeia s-a stins din viață în Italia, după o luptă îndelungată cu o boală gravă, iar localnicii o descriu drept o prezență discretă, dar mereu disponibilă atunci când cineva avea nevoie de sprijin.

Doliu în Italia

În mesajul transmis de familie, apare gândul emoționant „Amintirea ta ne va călăuzi toată viața”, iar cei care au cunoscut-o vorbesc despre o persoană care „și-a dedicat viața pentru a-i ajuta pe ceilalți”. Pentru mulți dintre cei din jur, Silica a fost un exemplu de generozitate și implicare, fără gesturi ostentative, dar cu un impact real în comunitate.

Cariera sa profesională a fost legată de domeniul bancar. În România, aceasta a lucrat pentru filiala Veneto Banca, iar în urmă cu aproximativ două decenii a decis să se stabilească în Italia. Motivația plecării a fost una profund personală: dorința de a avea grijă de mama ei, diagnosticată cu Alzheimer. După moartea acesteia, Vasilica a continuat să fie un sprijin pentru sora ei, bolnavă de cancer – aceeași boală care, în cele din urmă, i-a curmat și ei viața.

Vasilica „Silica” Scuturice. Foto: Facebook

În Italia, Vasilica era angajată la Intesa Sanpaolo, unde colegii o apreciau pentru seriozitate, competență și echilibru. Românca era considerată o profesionistă dedicată, capabilă să gestioneze responsabilități complexe, dar și o persoană calmă, atentă și implicată.

Românca iubită de toată comunitatea din Trevignano, s-a stins după o luptă cruntă

În plan social, Silica s-a remarcat prin participarea la inițiative destinate persoanelor vulnerabile din Trevignano. Printre proiectele la care a contribuit se numără „rucsacul suspendat”, un program menit să ajute familiile cu resurse limitate, precum și bursele acordate elevilor merituoși din localitate.

Mai mult, chiar și în perioada dificilă a pandemiei, Vasilica a continuat să ofere sprijin celor aflați în nevoie, preferând să acționeze discret, fără să caute recunoaștere publică.

Familia și prietenii o plâng astăzi, alături de nepoții Antony, Asya, Ivana Antonia și Patrick, de care era foarte atașată. Pentru cei apropiați, pierderea sa lasă un gol greu de umplut.

Ceremonia de rămas-bun este programată pentru sâmbătă, 31 ianuarie 2026, la ora 10:00, în biserica parohială din Signoressa. Cei care doresc pot face donații către asociația Advar, iar după slujbă, Vasilica Scuturice va fi înmormântată în cimitirul localității.

