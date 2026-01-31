Acasă » Știri » Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea

Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea

De: David Ioan 31/01/2026 | 10:38
Un seism de intensitate redusă a avut loc vineri seara în zona seismică Vrancea, conform informațiilor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Evenimentul seismic a fost resimțit slab în regiune, însă specialiștii subliniază că astfel de mișcări ale scoarței sunt frecvente în această zonă activă tectonic.

Informațiile indică faptul că seismul a avut loc la o adâncime considerabilă, specifică cutremurelor vrâncene, care sunt de regulă intermediare sau profunde și pot fi percepute pe arii extinse, chiar dacă magnitudinea nu este una ridicată.

„În ziua de 30 ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 116.4 km”, se arată pe site-ul INCDFP.

Zona Vrancea este cunoscută drept cea mai activă regiune seismică din România, generând periodic cutremure de diferite intensități. Activitatea seismică de acest tip este monitorizată constant de INCDFP, iar specialiștii explică faptul că astfel de evenimente sunt normale și nu indică neapărat o creștere a riscului pentru un seism major. Totuși, fiecare mișcare tectonică este analizată pentru a observa eventuale modificări în comportamentul zonei.

Seismul de vineri seara s-a produs în proximitatea mai multor localități importante. Conform estimărilor INCDFP, epicentrul a fost situat la aproximativ 35 km vest de Focșani, 63 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km est de Brașov, 93 km sud-vest de Bârlad și 95 km sud de Bacău. Aceste repere geografice sunt utilizate pentru a determina aria în care cutremurul ar fi putut fi perceput de populație.

Deși magnitudinea de 3.2 nu este una care să provoace pagube materiale, astfel de cutremure sunt atent analizate pentru a menține o evidență precisă a activității seismice din România. Monitorizarea continuă permite specialiștilor să observe evoluția fenomenelor tectonice și să ofere informații actualizate publicului.

Cutremurele de adâncime intermediară, precum cel înregistrat în această situație, sunt caracteristice zonei Vrancea și pot fi resimțite pe distanțe mari datorită modului în care undele seismice se propagă prin scoarță. În ciuda intensității reduse, astfel de evenimente atrag atenția publicului, mai ales în contextul istoric al regiunii, cunoscută pentru producerea unor seisme puternice în trecut.

INCDFP continuă să monitorizeze activitatea seismică și să publice date în timp real, oferind populației informații esențiale despre mișcările tectonice din România. De asemena, autoritățile recomandă ca cetățenii să fie informați și pregătiți, chiar și în cazul cutremurelor minore.

