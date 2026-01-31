Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă

Cristina Butnăraș, o româncă stabilită în Italia și originară din județul Bacău, a murit la vârsta de 40 de ani, lăsând în urmă trei fiice minore care vor crește fără sprijinul și afecțiunea mamei lor.

Decesul femeii a provocat o durere profundă în familie, mai ales că ultimele săptămâni au fost marcate de o luptă intensă cu boala.

Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani

Potrivit apropiaților, Cristina a fost internată pe 15 decembrie 2025, când medicii au descoperit că suferă de cancer de piele în stadiul IV. Evoluția bolii a fost rapidă, iar în ciuda eforturilor medicale și a transferurilor între trei spitale, starea ei s-a agravat. Luni, 26 ianuarie 2026, la ora 22:00, femeia și-a dat ultima suflare, în prezența soțului ei.

În ultimele zile de viață, familia a încercat să îi fie cât mai aproape. Mama Cristinei, Maria, a venit din România cu mai bine de o lună înainte pentru a o sprijini, iar fratele său, Ciprian, a sosit din Germania și a stat la căpătâiul surorii sale timp de trei zile, până în noaptea în care aceasta a murit. Cristina lasă în urmă trei fetițe de 13, 11 și 6 ani, alături de soț, părinți și frați, toți marcați de pierderea fulgerătoare.

Ceremonia de înmormântare a avut loc joi, 29 ianuarie 2026, în localitatea Bovisio-Masciago, provincia Milano, regiunea Lombardia. Trupul neînsuflețit a fost depus la casa funerară „Ronchi”, situată pe Via Marconi 31, în Bovisio Masciago, provincia Monza și Brianza.

Slujba religioasă a fost oficiată la ora 10:30, la biserica parohială San Pancrazio, fiind precedată de recitarea Sfântului Rozariu. Ulterior, Cristina a fost condusă pe ultimul drum la cimitirul local.

Trei fetițe au rămas fără mamă

Familia a transmis că una dintre dorințele cele mai mari ale Cristinei era ca fiicele ei să se poată muta în locuința pe care părinții reușiseră cu greu să o achiziționeze, dar care necesită renovări înainte de a deveni locuibilă.

Pentru a sprijini copiii rămași în urmă și pentru a acoperi cheltuielile legate de locul de veci, apropiații au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe.

Fondurile strânse sunt destinate, în primul rând, sprijinirii celor trei fetițe, pentru stabilitate și siguranță, iar apoi cheltuielilor legate de marmură și locul de veci, ca ultim gest de respect și iubire pentru Cristina.

