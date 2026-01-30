Acasă » Știri » Aria protejată din România pe care o știu puțini turiști. Peisajele de aici sunt spectaculoase

De: David Ioan 30/01/2026 | 15:05
Râpa Roșie, situată în apropierea orașului Sebeș din județul Alba, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din România.

Zona are aproximativ 10 hectare și este protejată încă din anul 1950, fiind inclusă în Situl Natura 2000 Podișul Secașelor, o arie de interes național și european. Importanța geologică și peisagistică a locului a transformat-o într-un obiectiv tot mai căutat de turiști.

Formațiunea impresionează prin aspectul său unic, adesea comparat cu peisaje din Marele Canion. Râpa Roșie se remarcă prin pereții săi abrupți, care se întind pe o lungime de aproximativ 800 de metri și ating înălțimi de până la 125 de metri.

Altitudinea podișului depășește 420 de metri, iar accesul este facil, drumul de pământ ce pornește din șoseaua Sebeș–Daia Română fiind bine semnalizat. De la locul unde se poate lăsa mașina, vizitatorii ajung în aproximativ zece minute la baza formațiunii.

Relieful spectaculos este rezultatul acțiunii îndelungate a apei și vântului. Ploile torențiale, eroziunea și prăbușirile succesive au modelat pereții în forme asemănătoare conurilor, piramidelor și coloanelor. Culoarea roșiatică, dată de argila bogată în oxizi de fier, contribuie la aspectul aparte al zonei și o transformă într-un loc ideal pentru fotografii.

Deși poteca permite apropierea de pereți, escaladarea acestora este interzisă și periculoasă. Structura nisipoasă și friabilă a versanților poate ceda ușor, iar vizitatorii trebuie să fie atenți la zonele instabile. Totodată, în unele locuri au fost observate cavități asemănătoare avenelor, semn al fragilității terenului.

Un alt aspect important este vegetatia, care adaugă un contrast puternic peisajului. Pe brânele roşiatic cresc smocuri de plante, iar în zona torentului se întâlnesc specii rare precum garofița, salvia, stejarul pufos sau migdalul pitic. Însă colectarea acestora este strict interzisă, fiind vorba despre o arie protejată.

Râpa Roșie poate fi vizitată în orice perioadă din an, însă cele mai bune condiții sunt din primăvară până în toamnă, când culorile naturale sunt mai intense. Condiţiile meteo nu repezintă un impediment, deoarece, chiar și în zilele înnorate, formațiunea impresionează prin dimensiuni și prin modul în care natura a sculptat terenul.

De asemena, în apropiere pot fi vizitate orașele Sebeș și Alba Iulia, Cetatea Bastionară Carolina sau Cetatea Câlnic. La distanțe mai mari se află Sibiu, Geoagiu Băi și Băile Miercurea Sibiului. Printre activitățile recomandate în zonă se numără fotografia, filmările și campingul, toate desfășurate cu respectarea regulilor de protecție a mediului.

