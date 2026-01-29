Acasă » Știri » Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu

Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 13:12
Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu

Șoferii care vor să încerce nu un drum nou, ci o altfel de experiență au acum la dispoziție Transapuseana. Drumul Județean 107I din județul Alba este unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România, iar iarna are un farmec aparte, de aceea ajunge să eclipseze chiar și faimoasele Transfăgărășan și Transalpina, care rămân închise până la începutul verii.

Șerpuind prin Munții Apuseni, între Aiud și zona Bucium–Abrud, șoseaua traversează un peisaj sălbatic, mai puțin mediatizat. Iarna, Transapuseana se transformă într-un coridor alb, sculptat de zăpadă, vânt și lumină rece. Spre deosebire de drumurile alpine mai înalte, unde condițiile extreme duc frecvent la închideri totale, Transapuseana rămâne adesea accesibilă și îți oferă senzația aceea rară de aventură montană fără aglomerație sau haos turistic.

Drumul pare uneori suspendat între cer și pământ. Satele risipite de-a lungul traseului, casele izolate și fumul care iese din horn însuflețesc într-un mod aparte acest peisaj rece.

„Vin cu recomandarea clară de a merge aici peste iarnă doar cu cauciucuri de iarnă și cu mașinile echipate corespunzător”, afirma recent Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Transapuseana, un traseu cu multe atracții pentru șoferii care iubesc aventura

Fiecare comună întâlnită de-a lungul traseului – Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium- ascunde atracții locale. Transapuseana, unul dintre cele mai ambițioase proiecte recente de infrastructură din România, însumează o investiție de peste 73 de milioane de euro, cea mai mare parte a acestei sume fiind acoperită din fonduri europene.

„Nicăieri, în ceilalți munți, nu se întâlnește o îmbinare mai armonioasă între linia domoală a plaiurilor și verticalitatea rupturilor de relief, nicăieri nu există o asemenea concentrare de fenomene naturale și monumente ale naturii, iar nicăieri omul nu și-a legat viața atât de organic de munte, integrându-se atât de firesc în peisajul natural”, arătau autorii ghidului turistic Munții Apuseni, în anii ’80.

Călătorii care vor să facă un popas nu trebuie să rateze Mănăstirea Râmeț, descrisă ca fiind „Grădina raiului din Apuseni”. Aici se pot admira icoane pe lemn și sticlă, cărți vechi, de mare importanță, precum și obiecte etnografice și expoziții de îmbrăcăminte tradițională, care reflectă portul popular specific regiunii.

Citește și: Județul din România în care un hectar de pământ s-a vândut cu 280.000 de euro. Care este motivul prețului uriaș

Citește și: Raiul imobiliar din 2026 | Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000€

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
Știri
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
Știri
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Gandul.ro
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără...
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Gandul.ro
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea
O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi ...
”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi să-și anunțe plecarea
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Vezi toate știrile
×