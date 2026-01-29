Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu

Șoferii care vor să încerce nu un drum nou, ci o altfel de experiență au acum la dispoziție Transapuseana. Drumul Județean 107I din județul Alba este unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România, iar iarna are un farmec aparte, de aceea ajunge să eclipseze chiar și faimoasele Transfăgărășan și Transalpina, care rămân închise până la începutul verii.

Șerpuind prin Munții Apuseni, între Aiud și zona Bucium–Abrud, șoseaua traversează un peisaj sălbatic, mai puțin mediatizat. Iarna, Transapuseana se transformă într-un coridor alb, sculptat de zăpadă, vânt și lumină rece. Spre deosebire de drumurile alpine mai înalte, unde condițiile extreme duc frecvent la închideri totale, Transapuseana rămâne adesea accesibilă și îți oferă senzația aceea rară de aventură montană fără aglomerație sau haos turistic.

Drumul pare uneori suspendat între cer și pământ. Satele risipite de-a lungul traseului, casele izolate și fumul care iese din horn însuflețesc într-un mod aparte acest peisaj rece.

„Vin cu recomandarea clară de a merge aici peste iarnă doar cu cauciucuri de iarnă și cu mașinile echipate corespunzător”, afirma recent Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Transapuseana, un traseu cu multe atracții pentru șoferii care iubesc aventura

Fiecare comună întâlnită de-a lungul traseului – Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium- ascunde atracții locale. Transapuseana, unul dintre cele mai ambițioase proiecte recente de infrastructură din România, însumează o investiție de peste 73 de milioane de euro, cea mai mare parte a acestei sume fiind acoperită din fonduri europene.

„Nicăieri, în ceilalți munți, nu se întâlnește o îmbinare mai armonioasă între linia domoală a plaiurilor și verticalitatea rupturilor de relief, nicăieri nu există o asemenea concentrare de fenomene naturale și monumente ale naturii, iar nicăieri omul nu și-a legat viața atât de organic de munte, integrându-se atât de firesc în peisajul natural”, arătau autorii ghidului turistic Munții Apuseni, în anii ’80.

Călătorii care vor să facă un popas nu trebuie să rateze Mănăstirea Râmeț, descrisă ca fiind „Grădina raiului din Apuseni”. Aici se pot admira icoane pe lemn și sticlă, cărți vechi, de mare importanță, precum și obiecte etnografice și expoziții de îmbrăcăminte tradițională, care reflectă portul popular specific regiunii.

