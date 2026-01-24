Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei

Moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de un băiat de 13 ani, care îi era și prieten, a lăsat în urmă o durere greu de descris. O tragedie care a zguduit nu doar o familie, ci și o țară întreagă. În ziua înmormântării, printre lacrimi și tăcere, au existat și gesturi emoționante din partea celor care l-au cunoscut și iubit.

Zeci de colegi și prieteni l-au condus astăzi pe Mario pe ultimul drum. Imaginea a fost una sfâșietoare: adolescenți în haine închise, cu privirile în pământ, aveau în mâini baloane albe, un simbol al copilăriei pierdute prea devreme. Culoarea nu a fost aleasă întâmplător. În astfel de momente, culoarea albă devine semnul purității, al sufletului curat, al unui copil care ar fi trebuit să aibă înainte o viață întreagă.

Mesaje de adio pentru Mario

În sala de clasă unde Mario a fost elev, colegii au făcut un alt gest emoționant. Pe avizierul școlii au apărut zeci de mesaje de adio, scrise de mână, din suflet, pe bilețele și cartonașe.

„Ne este dor de tine” „Te vom duce peste tot cu noi” „Nu te vom uita niciodată” „Se va face dreptate” „Ai fost un prieten bun”

Gesturile colegilor lui Mario sunt dovada că, dincolo multe întrebări fără răspuns, rămâne o comunitate de adolescenți care și-a pierdut un prieten. Iar în urma lui Mario au rămas nu doar lacrimi, ci și aceste semne de iubire.

Tatăl lui Mario, copleșit de durere la înmormântare

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum în localitatea natală, iar imaginile surprinse la ceremonie sunt greu de privit.

La funeralii a fost prezent și tatăl adolescentului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine, pentru a-și putea lua rămas-bun de la fiul său. Ajuns în fața casei, bărbatul a izbucnit în lacrimi, profund marcat de tragedia care i-a lovit familia.

Condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, acesta a fost trimis din nou în judecată la finalul anului 2025, într-un alt dosar, fiind acuzat de furt.

CITEȘTE ȘI: Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele