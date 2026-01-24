Acasă » Știri » Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele

Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele

De: Denisa Iordache 24/01/2026 | 09:58
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său. Sursa foto: social media/freepik

Detalii șocante ies la iveală, după tragedia care a cutremurat o țară întreagă. Mario a schimbat mai multe mesaje cu cel care avea să îi devină călău, chiar înainte ca acesta să producă crima cu sânge rece. Toate detaliile în articol. 

Mario, un adolescent de doar 15 ani, a fost ucis cu sânge rece de doi băieți cu vârste de 13 și 15 ani. Cazul a șocat nu doar prin violența extremă a faptei, ci și prin detaliile dureroase care au ieșit la iveală ulterior, inclusiv schimbul de mesaje dintre victimă și criminal. 

Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său

În conversația făcută publică se poate observa cum Mario, tânărul ucis, îl întreabă pe adolescent dacă mama lui a plecat și mai apoi s-a dus spre casa lui. Discuția a luat sfârșit aici, însă până a doua zi, atunci când băiatul i-a scris un mesaj lui Mario, deși știa că acesta este mort. Sperând cel mai probabil să își ascundă fapta și să pară nevinovat, susțin anchetatorii, adolescentul l-a întrebat pe Mario unde este. 

Ultima conversație a lui Mario. Sursă: Captură TV
Ultima conversație a lui Mario. Sursă: Captură TV

Mario era atent cu cei nevoiași 

Mario avea un suflet bun și îi ajuta pe cei nevoiași ori de câte ori putea, ori cu lucruri, ori cu ceva de mâncare. Gesturile pe care el le făcea pare, însă, că trezeau invidie. 

„Mario era tot timpul era cel care era deasupra tuturor şi cognitiv era destul de dotat şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea, doamna le-am dat câte o pizza sau că le-am dat adidaşii mei”, a declarat Beatrice Măguran, psihologul școlii. 

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale 

Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice 

