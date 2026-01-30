Acasă » Știri » Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”

Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 16:42
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”
Ce mesaj a transmis producția emisiunii Chefi la cuțite/foto: social media

Comunitatea emisiunii Chefi la cuțite este în doliu după moartea tragică a lui Tal Berkovich, una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 16. Vestea morții sale, survenită în urma unui accident rutier grav, a fost primită cu profundă tristețe atât de colegii din competiție, cât și de echipa de producție. Evenimentul a avut loc cu doar câteva ore înainte ca Tal Berkovich să ajungă la familia sa, într-o zi cu o semnificație personală aparte, ceea ce a amplificat impactul emoțional al tragediei.

Tal Berkovich avea 41 de ani și se afla într-un moment de maturitate profesională și personală. Intrată în competiție la finalul anului 2025, ea a reușit să atragă atenția juraților încă de la primele apariții, prin tehnică, creativitate și rigoare. Performanța sa a fost răsplătită cu unul dintre cele mai râvnite simboluri ale emisiunii, cuțitul de aur, distincție care i-a consolidat statutul de favorită și i-a adus un loc în echipa coordonată de Chef Ștefan Popescu.

Ce mesaj a transmis producția emisiunii Chefi la cuțite

Echipa Chefi la cuțite a rememorat începuturile sale în competiție și contribuția pe care a avut-o la sezonul 16, subliniind rolul său în dinamica show-ului și amprenta lăsată asupra colegilor. De asemenea, figura sa a rămas strâns legată de parcursul echipei conduse de Chef Ștefan Popescu, alături de care a evoluat și s-a afirmat în competiție.

„La finalul anului trecut, Tal Berkovich își spunea povestea remarcabilă de viață în emisiunea Chefi la cuțite… Pasionată de gastronomie, urmase studii de specialitate, iar în sezonul 16 obținuse cuțitul de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu. Tal era o învingătoare… Reușise să învingă un diagnostic cumplit, suferind de o boală autoimună. Acum, vestea că s-a stins din viață, în urma unui accident rutier petrecut în Israel, a venit fulgerător. Echipa Chefi la cuțite transmite sincere condoleanțe familiei. Drum liniștit Rămas bun, Tal“, a scris echipa Chefi la cuțite.

În afara scenei televizate, povestea ei personală a fost una de luptă și reziliență. Tal Berkovich a depășit o boală autoimună, experiență care i-a redefinit prioritățile și i-a întărit legătura cu gătitul, transformat din profesie în formă de echilibru și vindecare.

Concurenții Chefi la cuțite sunt în doliu

Chef Ștefan Popescu a reacționat cu profundă emoție după decesul lui Tal Berkovich. Juratul a apreciat în mod deosebit parcursul profesional și determinarea fostei concurente, fiind cel care a ales să îi ofere cuțitul de aur și să o primească în echipa sa.

”Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Ștefan Popescu.

Pentru mulți dintre concurenți, Tal Berkovich a fost mai mult decât o colegă de competiție, devenind o prietenă apropiată, iar legăturile create au continuat și după încheierea sezonului 16. Din acest motiv, decesul ei a fost resimțită profund de foștii colegi, care au primit vestea cu mare durere.

”Tal a fost un suflet rar: blând, generos și plin de lumină. Am avut onoarea să-i fiu prieten și să petrec Șabatul alături de ea. A trăit cu inima, pasiune și căldură și a atins pe toți cei din jurul ei. Dispariția ei lasă o tăcere adâncă, dar spiritul ei va rămâne mereu cu noi. Odihnește-te în pace, înger 😇. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia și prietenii ei!”, a transmis Sergiu Deac.

Darius Ticmenov s-a aflat printre cei care au ținut să îi aducă un omagiu lui Tal Berkovich, acesta legând o relație de prietenie strânsă cu fosta sa colegă din sezon.

”O zi foarte tristă pentru noi. Încă refuz să cred că nu mai ești printre noi. Dumnezeu să îți odihnească în pace sufletul frumos”, a scris Darius Ticmenov.

CITEŞTE ŞI: Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă

Doliu pentru Alina Pușcău! Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit într-un accident auto: „Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Știri
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie
Știri
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
Promotor.ro
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, ...
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații!
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. ...
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea ...
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre ...
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător ...
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul”
Vezi toate știrile
×