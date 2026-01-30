Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”

Comunitatea emisiunii Chefi la cuțite este în doliu după moartea tragică a lui Tal Berkovich, una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 16. Vestea morții sale, survenită în urma unui accident rutier grav, a fost primită cu profundă tristețe atât de colegii din competiție, cât și de echipa de producție. Evenimentul a avut loc cu doar câteva ore înainte ca Tal Berkovich să ajungă la familia sa, într-o zi cu o semnificație personală aparte, ceea ce a amplificat impactul emoțional al tragediei.

Tal Berkovich avea 41 de ani și se afla într-un moment de maturitate profesională și personală. Intrată în competiție la finalul anului 2025, ea a reușit să atragă atenția juraților încă de la primele apariții, prin tehnică, creativitate și rigoare. Performanța sa a fost răsplătită cu unul dintre cele mai râvnite simboluri ale emisiunii, cuțitul de aur, distincție care i-a consolidat statutul de favorită și i-a adus un loc în echipa coordonată de Chef Ștefan Popescu.

Ce mesaj a transmis producția emisiunii Chefi la cuțite

Echipa Chefi la cuțite a rememorat începuturile sale în competiție și contribuția pe care a avut-o la sezonul 16, subliniind rolul său în dinamica show-ului și amprenta lăsată asupra colegilor. De asemenea, figura sa a rămas strâns legată de parcursul echipei conduse de Chef Ștefan Popescu, alături de care a evoluat și s-a afirmat în competiție.

„La finalul anului trecut, Tal Berkovich își spunea povestea remarcabilă de viață în emisiunea Chefi la cuțite… Pasionată de gastronomie, urmase studii de specialitate, iar în sezonul 16 obținuse cuțitul de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu. Tal era o învingătoare… Reușise să învingă un diagnostic cumplit, suferind de o boală autoimună. Acum, vestea că s-a stins din viață, în urma unui accident rutier petrecut în Israel, a venit fulgerător. Echipa Chefi la cuțite transmite sincere condoleanțe familiei. Drum liniștit Rămas bun, Tal“, a scris echipa Chefi la cuțite.

În afara scenei televizate, povestea ei personală a fost una de luptă și reziliență. Tal Berkovich a depășit o boală autoimună, experiență care i-a redefinit prioritățile și i-a întărit legătura cu gătitul, transformat din profesie în formă de echilibru și vindecare.

Concurenții Chefi la cuțite sunt în doliu

Chef Ștefan Popescu a reacționat cu profundă emoție după decesul lui Tal Berkovich. Juratul a apreciat în mod deosebit parcursul profesional și determinarea fostei concurente, fiind cel care a ales să îi ofere cuțitul de aur și să o primească în echipa sa.

”Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Ștefan Popescu.

Pentru mulți dintre concurenți, Tal Berkovich a fost mai mult decât o colegă de competiție, devenind o prietenă apropiată, iar legăturile create au continuat și după încheierea sezonului 16. Din acest motiv, decesul ei a fost resimțită profund de foștii colegi, care au primit vestea cu mare durere.

”Tal a fost un suflet rar: blând, generos și plin de lumină. Am avut onoarea să-i fiu prieten și să petrec Șabatul alături de ea. A trăit cu inima, pasiune și căldură și a atins pe toți cei din jurul ei. Dispariția ei lasă o tăcere adâncă, dar spiritul ei va rămâne mereu cu noi. Odihnește-te în pace, înger 😇. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia și prietenii ei!”, a transmis Sergiu Deac.

Darius Ticmenov s-a aflat printre cei care au ținut să îi aducă un omagiu lui Tal Berkovich, acesta legând o relație de prietenie strânsă cu fosta sa colegă din sezon.

”O zi foarte tristă pentru noi. Încă refuz să cred că nu mai ești printre noi. Dumnezeu să îți odihnească în pace sufletul frumos”, a scris Darius Ticmenov.

