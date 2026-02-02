Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România

O meserie care este foarte importantă în România este la un pas de dispariție. Tinerii nu își doresc să se implice, iar numărul celor care lucrează în prezent este foarte redus. În multe localități, găsirea oamenilor care să efectueze lucrările din cimitire a devenit dificilă, deoarece munca este solicitantă, fizic grea și necesită rezistență atât fizică, cât și emoțională.

Tot mai mulți români aleg să se dedice altor domenii și nu mai sunt interesați de munca fizică grea, ceea ce a făcut ca meseria de gropar să fie aproape dispărută. În multe localități, găsirea unor persoane dispuse să lucreze în cimitire a devenit o provocare.

Numărul groparilor în România a scăzut

Primarii din mediul rural explică această situație prin scăderea natalității și îmbătrânirea populației rămase în sate. În comune precum Lopătari sau Odăile, uneori se folosește buldoexcavatorul pentru săpatul gropilor acolo unde terenul permite, semn al dificultății de a găsi lucrători disponibili. Locuitorii rămași sunt fie vârstnici, fie tineri cu probleme de sănătate sau care nu doresc să participe la astfel de activități.

„Când am avut decese care nu aveau rude, apropiați, s-a ocupat primăria, în rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puțini, și din ce în ce mai puțin dispuși să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit și nu mai pot, cei tineri au plecat. Unde este cazul folosim buldoexcavatorul, dacă este într-o margine de cimitir poți rezolva rapid, dacă nu, cu beneficiarii ajutoarelor, strict în cazurile sociale”, a declarat primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Muncitorii din domeniul serviciilor funerare au sarcina de a pregăti mormintele pentru înmormântări, implicând un efort fizic considerabil și gestionarea contactului direct cu familiile îndoliate. Aceștia trebuie să răspundă solicitărilor rapid, indiferent de ora sau condițiile meteo, pentru a asigura buna desfășurare a funeraliilor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău confirmă această criză, care afectează atât muncitorii calificați, cât și pe cei necalificați.

