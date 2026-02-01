Acasă » Știri » Ce salariu are o secretară de primărie. Cât câștigă cu tot cu sporuri și bonusuri

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 15:16
În 2026, salariul unei secretare de primărie pornește de la aproximativ 3.500 de lei, însă, în funcție de instituție, municipiu, sporuri și bonusuri, veniturile pot ajunge până la 20.000 de lei. 

În general, salariile angajaților din primării sunt adesea percepute ca fiind cu mult peste media salariilor celor din sectorul privat, în special în București și marile orașe. În Capitală, salariile din primării sunt considerate printre cele mai mari din administrația publică locală, ceea evidențiază și mai mult discrepanța între salariile angajaților din municipii și cele din comunele mici.

Ce salariu are, de fapt, o secretară din primărie

Salariul unui angajat al primăriei – funcție de secretariat administrativ/dactilograf – variază în funcție de experiență, municipiu și vechime. Venitul brut pornește de la 3.500 – 3.750 de lei/lună, însă în București sau orașele mari pot să difere, de la primărie la alta.

Totuși, secretarul general al UAT (unitate administrativ-teritorială), funcționar public cu rol crucial în legalitate actelor locare, avizarea hotărârilor consiliului local și dispozițiile prijmarului, asigurarea relației dintre autorități și prefect, gestionarea arhivei, are salariu mult mai mari, variind între ~6.700 lei și peste 20.000 lei în municipii mari.

De asemenea, salariile de bază pentru funcția de secretar/secretariat administrativ (funcție de execuție) sunt cuprinse între 3.550 lei (debutant) și 3.750 lei (treapta I). Acest este destinat personalului de birou responsabil de gestionarea documentelor, redactarea, arhivarea, corespondenței, organizarea întâlnirilor, suport administrativ, operare PC.

Salariul unui secretar general UAT (unitate administrativ-teritorială – comună/oraș mic) pornește de la aproximativ 6.690 de lei brut, la care se pot adaugă sporuri. În cazul unui secretat general (municipii/primării mari), veniturile brute pot depăși 20.000 de lei + sporuri pentru condiții vătămătoare (ex: 1.500 lei în București) – vezi AICI LISTA cu veniturile angajaților din instituții.

×