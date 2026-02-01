Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea

Este duminică, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Am o vecină care a inventat teleportarea, mă uitam pe Facebook şi o văd că se sparge în figuri prin Dubai şi după zece minute ducea gunoiul la ghenă.

Alte bancuri savuroase

Un tip se duce la doctor:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață, la ora 7 fix, mă apucă un chef nebun de mâncare.

Doctorul notează, apoi îl întreabă:

– Și după aceea?

– După aceea, la 8 fix, mi se face somn.

Doctorul îl privește atent:

– Interesant… și la prânz?

– La prânz mănânc normal.

– Dar seara?

– Seara mănânc, mă uit la TV și adorm.

Doctorul stă pe gânduri și spune:

– Domnule, nu aveți nicio problemă.

– Cum adică?!

– Păi la 7 vă treziți, la 8 mergeți la muncă. Organismul dumneavoastră încă mai crede că sunteți în vacanță.

Un polițist oprește un șofer:

– Bună ziua, actele la control!

Șoferul i le dă.

– Domnule, știți de ce v-am oprit?

– Nu.

– Ați depășit limita de viteză.

– Imposibil, domnule agent, aveam doar 50!

Polițistul se uită la radar:

– Aparatul arată 120.

Șoferul zâmbește:

– Aha, sigur e stricat… exact ca ceasul meu, care arată mereu că e vineri.

Polițistul se gândește puțin și spune:

– Bine, de data asta vă iert.

Șoferul pleacă fericit, iar polițistul oftează:

– Of… iar am uitat să-mi repar radarul… sau poate ceasul?

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”