Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea

Am o vecină care a inventat teleportarea, mă uitam pe Facebook şi o văd că se sparge în figuri prin Dubai şi după zece minute ducea gunoiul la ghenă.
Un tip se duce la doctor:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață, la ora 7 fix, mă apucă un chef nebun de mâncare.
Doctorul notează, apoi îl întreabă:
– Și după aceea?
– După aceea, la 8 fix, mi se face somn.
Doctorul îl privește atent:
– Interesant… și la prânz?
– La prânz mănânc normal.
– Dar seara?
– Seara mănânc, mă uit la TV și adorm.
Doctorul stă pe gânduri și spune:
– Domnule, nu aveți nicio problemă.
– Cum adică?!
– Păi la 7 vă treziți, la 8 mergeți la muncă. Organismul dumneavoastră încă mai crede că sunteți în vacanță.
Un polițist oprește un șofer:
– Bună ziua, actele la control!
Șoferul i le dă.
– Domnule, știți de ce v-am oprit?
– Nu.
– Ați depășit limita de viteză.
– Imposibil, domnule agent, aveam doar 50!
Polițistul se uită la radar:
– Aparatul arată 120.
Șoferul zâmbește:
– Aha, sigur e stricat… exact ca ceasul meu, care arată mereu că e vineri.
Polițistul se gândește puțin și spune:
– Bine, de data asta vă iert.
Șoferul pleacă fericit, iar polițistul oftează:
– Of… iar am uitat să-mi repar radarul… sau poate ceasul?
