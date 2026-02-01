Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”

BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”

De: David Ioan 01/02/2026 | 13:50
BANCUL ZILEI | Unde ești, frate?
BANCUL ZILEI | "Unde ești, frate?"

În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, care cu siguranţă te va face să râzi şi îţi va îmbunătăţi starea de spirit.

Unde ești frate???
Am plecat deja!
Cum ai plecat?
Nu mai aveam chef de băut și am chemat un taxi
Ai chemat un taxi????
Da
Băi frate și unde te duci? Tu ai uitat că eram la tine acasă?
Stai să întreb taximetristul unde mă duce

Alte bancuri amuzante

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

La examenul de șoferie

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:
– Bun, începe cu mersul în marșarier.
Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:
– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!
Tânărul, calm, răspunde:
– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…
Instructorul suspină și spune:
– Bine, continuă cu parcarea laterală.
Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.
Instructorul se enervează:
– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!
Tânărul îl privește și spune:
– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!
La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:
– Ai picat examenul.
Tânărul răspunde calm:
– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”

Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”
Bancuri
BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
go4it.ro
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la ...
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
Ce salariu are o secretară de primărie. Cât câștigă cu tot cu sporuri și bonusuri
Ce salariu are o secretară de primărie. Cât câștigă cu tot cu sporuri și bonusuri
Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul ...
Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în ...
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Vezi toate știrile
×