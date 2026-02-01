BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”

În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, care cu siguranţă te va face să râzi şi îţi va îmbunătăţi starea de spirit.

Unde ești frate???

Am plecat deja!

Cum ai plecat?

Nu mai aveam chef de băut și am chemat un taxi

Ai chemat un taxi????

Da

Băi frate și unde te duci? Tu ai uitat că eram la tine acasă?

Stai să întreb taximetristul unde mă duce

Alte bancuri amuzante

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

La examenul de șoferie

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Instructorul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Instructorul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!

Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

