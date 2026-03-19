Un bilet de 5 euro i-a schimbat viața! Cum a dat lovitura românca din Carsoli

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 19:10
Loto

O româncă în vârstă de aproximativ 40 de ani, stabilită de mai mulți ani în orașul italian Carsoli, a devenit protagonista unui moment neașteptat care i-a schimbat radical viața. Totul a pornit de la un gest obișnuit, aproape banal, într-o zi aparent normală, petrecută alături de soțul ei într-un local pe care îl frecventau des.

Cei doi se aflau într-un bar situat într-o zonă comercială a orașului, un loc familiar pentru ei, unde obișnuiau să se oprească pentru a-și savura cafeaua. Atmosfera era una relaxată, fără nimic care să anunțe ceea ce urma să se întâmple. În acel context, femeia a decis spontan să cumpere un bilet răzuibil de tip „Gratta e Vinci”, alegând varianta „Color”, un joc popular în Italia, cunoscut pentru premiile sale atractive.

Cum a câștigat românca jumate de milion de euro

Achiziția biletului nu a fost rezultatul unei strategii sau al unei dorințe puternice de câștig, ci mai degrabă un impuls de moment, așa cum se întâmplă adesea în cazul acestor jocuri de noroc. Cu toate acestea, decizia avea să se dovedească una extrem de inspirată.

După ce a început să răzuiască suprafața biletului, femeia a realizat treptat că rezultatul nu este unul obișnuit. Pe măsură ce simbolurile și numerele deveneau vizibile, suspansul s-a transformat în uimire. Numerele câștigătoare – 13, 47, 29 și 50 – i-au adus un premiu impresionant, în valoare de 500.000 de euro.

„Nu mă așteptam. Am cumpărat biletul doar ca să încerc. Când am văzut suma, am cerut confirmare”, a spus românca.

Inițial, surpriza a fost atât de mare încât a simțit nevoia să verifice dacă nu cumva este vorba despre o eroare. Confirmarea câștigului a venit rapid, iar momentul a devenit unul memorabil nu doar pentru ea și soțul ei, ci și pentru cei din jur.

Biletul norocos fusese cumpărat de la un bar cunoscut din zonă, aflat într-un centru comercial, aproape de accesul către autostradă. Locul este frecventat atât de localnici, cât și de persoane aflate în tranzit, însă un câștig de o asemenea valoare nu mai fusese înregistrat acolo până atunci.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
