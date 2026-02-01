Acasă » Știri » Vești bune pentru 2,8 milioane de pensionari. Ministrul Muncii a luat decizia

De: Anca Chihaie 01/02/2026 | 17:01
Discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026 sunt tensionate, după ce Partidul Social Democrat a anunțat că susținerea sa parlamentară depinde de includerea unor măsuri clare de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. Formațiunea solicită alocarea unor ajutoare dedicate pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, avertizând că, în lipsa acestora, nu va vota legea bugetului, ceea ce ar putea provoca un blocaj politic major și chiar instabilitate guvernamentală.

Propunerea PSD vizează continuarea politicilor de sprijin social aplicate în anii anteriori, adaptate contextului economic actual, marcat de inflație ridicată și de înghețarea unor creșteri de venituri. În centrul inițiativei se află ideea unui pachet de solidaritate socială, care să atenueze efectele scumpirilor asupra celor mai vulnerabile categorii ale populației, în special pensionarii cu pensii mici și persoanele din familii defavorizate.

Conform planului prezentat în spațiul public, ajutoarele pentru pensionari ar urma să fie acordate sub forma unor plăți financiare punctuale, distribuite în două momente-cheie ale anului: înainte de Paște și înainte de Crăciun. Măsura este gândită ca un sprijin suplimentar, nu ca o majorare permanentă a pensiilor, având rolul de a compensa parțial pierderea puterii de cumpărare.

Structura ajutoarelor propuse este diferențiată în funcție de nivelul pensiei. Astfel, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei ar urma să primească un sprijin total de 600 de lei pe parcursul anului, împărțit în două tranșe egale. Pentru cei cu pensii sub 2.000 de lei, ajutorul ar ajunge la 800 de lei anual, iar pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar beneficia de un sprijin de 1.000 de lei, tot în două tranșe. În total, aceste măsuri ar acoperi aproximativ 2,8 milioane de beneficiari.

Inițiativa este inspirată de schemele de sprijin aplicate în anii anteriori, în special în 2025, când un ajutor financiar similar a fost acordat unui număr de peste 2,4 milioane de pensionari cu venituri sub un anumit prag. Atunci, impactul bugetar al măsurii s-a ridicat la circa 2 miliarde de lei, iar mecanismul de implementare a fost considerat funcțional din punct de vedere administrativ.

Pentru anul 2026, contextul este însă diferit. Creșterea pensiilor a fost înghețată, iar spațiul fiscal este limitat, ceea ce face ca discuțiile din interiorul coaliției de guvernare să fie mai complicate. Cu toate acestea, PSD susține că protejarea pensionarilor vulnerabili trebuie să rămână o prioritate, chiar și într-un cadru bugetar restrictiv.

