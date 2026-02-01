Acasă » Știri » Iulian din Botoșani a murit într-un mod suspect. Nimeni nu știe cine l-a lovit pe bărbatul care a căzut ca secerat, în fața blocului

De: Anca Chihaie 01/02/2026 | 17:57
O tragedie petrecută într-un cartier din municipiul Botoșani a declanșat o anchetă complexă, după ce un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața în urma unei căderi suspecte, în fața unui bloc de locuințe. Evenimentul a avut loc în seara zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, pe Aleea Arcului, iar circumstanțele exacte în care s-a produs decesul sunt încă analizate de procurori și polițiști.

Victima, Iulian Pavel, se întorcea de la serviciu și urma să se întâlnească cu mai mulți cunoscuți într-un apartament situat într-un bloc din zonă. Clădirea era dotată cu sistem de interfon, însă apartamentul în care trebuia să ajungă nu avea acces configurat, motiv pentru care bărbatul ar fi încercat să intre în imobil apelând la un vecin de la parter. Din acel moment, succesiunea faptelor devine neclară, iar anchetatorii au fost nevoiți să se bazeze pe imagini video și pe reconstituirea minut cu minut a deplasărilor din zonă.

Camerele de supraveghere montate în apropierea blocului au surprins sosirea lui Iulian la ora 22:43, când acesta se îndreaptă spre scara imobilului. Două minute mai târziu, ajunge în fața ușii de acces și rămâne acolo mai multe minute. În intervalul următor, imaginile indică mișcări greu de interpretat, sub forma unor umbre, fără a putea fi observată clar o interacțiune directă. Totuși, datele video sugerează că bărbatul nu a pătruns efectiv în interiorul blocului.

La ora 22:51, sistemul de iluminat din fața scării se aprinde, detaliu corelat de anchetatori cu momentul în care ușa de acces este deschisă. Un minut mai târziu, la 22:52, Iulian cade brusc pe spate, de la o înălțime estimată la aproximativ un metru, lovindu-se violent cu capul de suprafața de ciment. Căderea este una rigidă, fără gesturi de protecție sau încercări de sprijin, aspect care ridică semne de întrebare în privința stării sale din acel moment.

După incident, pe alee trece o familie formată din doi adulți și mai mulți copii adolescenți. Unul dintre adulți observă bărbatul prăbușit și se oprește pentru scurt timp, după care se îndepărtează și revine, într-o încercare de a evalua situația. Prezența lor este considerată importantă de anchetatori, care încearcă să îi identifice pentru a obține informații suplimentare despre ce se întâmpla în zonă imediat înainte și după cădere. Poliția a precizat că acești tineri și adulți nu sunt suspecți, ci pot avea calitatea de martori-cheie.

La ora 22:56, un bărbat care locuiește la parterul blocului iese afară și verifică starea celui căzut, efectuând mai multe deplasări între locuință și exterior. Gesturile sale, surprinse de camere, indică o perioadă de așteptare și observare a zonei, posibil în ideea sosirii unui echipaj medical. La 23:04, acesta se apropie din nou de victimă, după care își curăță mâinile cu zăpadă, detaliu care a fost inclus în analiza anchetatorilor.

Ambulanța ajunge la fața locului la ora 23:05, iar echipajul medical preia pacientul în stare gravă și îl transportă la spitalul din Botoșani. Din cauza traumatismului cranio-cerebral sever și a hemoragiei interne, bărbatul este ulterior transferat la o unitate medicală din Suceava. În ciuda intervențiilor medicale, acesta decedează la câteva zile după incident.

