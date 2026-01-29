Acasă » Știri » Ce pensionari vor primi 1.300 de lei din martie. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite

Ce pensionari vor primi 1.300 de lei din martie. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite

De: Andreea Stăncescu 29/01/2026 | 18:42
Ce pensionari vor primi 1.300 de lei din martie. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite
Schimbări pentru pensionari din luna martie

Anul 2026 aduce vești importante pentru pensionari, în contextul în care Casa Națională de Pensii Publice a anunțat demararea unui proiect care va aduce un beneficiu financiar suplimentar de 1.400 de lei pentru anumite categorii de pensionari. Suma va fi acordată începând din luna martie, oferind un sprijin semnificativ pentru cei cu venituri mai mici.

Pe lângă sprijinul financiar, pensionarii vor avea și posibilitatea de a accesa bilete de tratament balnear, o măsură menită să susțină sănătatea și recuperarea. Cererile pentru aceste bilete pot fi depuse la casele de pensii din întreaga țară, iar sejururile sunt subvenționate parțial, astfel încât pensionarii plătesc doar o parte din costul total.

Aceasta măsură este destinată în special celor cu pensii mai mici, dar și altor categorii care beneficiază de reduceri speciale, cum ar fi veteranii, persoanele cu dizabilități sau văduvele de război.

Contribuția financiară a pensionarilor pentru sejururile balneare depinde de nivelul pensiei. Cei cu pensie sub sau egală cu salariul minim pe economie vor plăti 55% din valoarea sejurului, iar cei cu pensii mai mari de 2.574 de lei vor suporta 70% din cost.

În medie, statul subvenționează între 30% și 45% din preț, astfel încât pensionarii economisesc aproximativ 1.300 de lei pentru un sejur standard de 16 zile, cu 12 zile de tratament, în stațiuni precum Geoagiu, Căciulata, Govora sau Techirghiol.

Pensionarii vor primi bani

Pentru a beneficia de biletele de tratament, pensionarii trebuie să depună cerere, actul de identitate, talonul de plată a pensiei și biletul de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Valoarea contribuției pensionarilor la sejururile balneare depinde de pensie: cei cu venituri mai mici plătesc aproximativ jumătate din cost, iar cei cu pensii mai mari suportă o cotă mai ridicată. Statul acoperă restul sumei, asigurând astfel accesul la tratamente cu costuri reduse pentru majoritatea beneficiarilor.

CITEȘTE ȘI: Ce pensie trebuie să ai ca să primești medicamente gratis. Cine va beneficia

Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul vieții mele!”
Știri
Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul vieții mele!”
Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură
Știri
Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul ...
Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul vieții mele!”
Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură
Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură
Bunica criminalului lui Mario Berinde rupe tăcerea! Cine a trimis mesajele de pe contul de TikTok al ...
Bunica criminalului lui Mario Berinde rupe tăcerea! Cine a trimis mesajele de pe contul de TikTok al nepotului său, de fapt
Ei sunt cei 3 suporteri PAOK care au murit în accidentul cumplit din Timiș: ”Toți erau prieteni”
Ei sunt cei 3 suporteri PAOK care au murit în accidentul cumplit din Timiș: ”Toți erau prieteni”
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Vezi toate știrile
×