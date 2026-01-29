Ce pensionari vor primi 1.300 de lei din martie. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite

Anul 2026 aduce vești importante pentru pensionari, în contextul în care Casa Națională de Pensii Publice a anunțat demararea unui proiect care va aduce un beneficiu financiar suplimentar de 1.400 de lei pentru anumite categorii de pensionari. Suma va fi acordată începând din luna martie, oferind un sprijin semnificativ pentru cei cu venituri mai mici.

Pe lângă sprijinul financiar, pensionarii vor avea și posibilitatea de a accesa bilete de tratament balnear, o măsură menită să susțină sănătatea și recuperarea. Cererile pentru aceste bilete pot fi depuse la casele de pensii din întreaga țară, iar sejururile sunt subvenționate parțial, astfel încât pensionarii plătesc doar o parte din costul total.

Aceasta măsură este destinată în special celor cu pensii mai mici, dar și altor categorii care beneficiază de reduceri speciale, cum ar fi veteranii, persoanele cu dizabilități sau văduvele de război.

Contribuția financiară a pensionarilor pentru sejururile balneare depinde de nivelul pensiei. Cei cu pensie sub sau egală cu salariul minim pe economie vor plăti 55% din valoarea sejurului, iar cei cu pensii mai mari de 2.574 de lei vor suporta 70% din cost.

În medie, statul subvenționează între 30% și 45% din preț, astfel încât pensionarii economisesc aproximativ 1.300 de lei pentru un sejur standard de 16 zile, cu 12 zile de tratament, în stațiuni precum Geoagiu, Căciulata, Govora sau Techirghiol.

Pentru a beneficia de biletele de tratament, pensionarii trebuie să depună cerere, actul de identitate, talonul de plată a pensiei și biletul de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Valoarea contribuției pensionarilor la sejururile balneare depinde de pensie: cei cu venituri mai mici plătesc aproximativ jumătate din cost, iar cei cu pensii mai mari suportă o cotă mai ridicată. Statul acoperă restul sumei, asigurând astfel accesul la tratamente cu costuri reduse pentru majoritatea beneficiarilor.

