El este băiatul de 13 ani care s-a aruncat de la balcon. Ce dramă se ascundea în spatele aparențelor

Un băiat de 13 ani din Oradea a murit după ce a căzut de pe un bloc dintr-un complex rezidențial. Ancheta anchetatorilor arată că adolescentul urma să împlinească 14 ani în aproximativ o lună și era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Onisifor Ghibu”.

În dimineața tragediei, copilul a plecat aparent spre școală, dar și-a lăsat telefonul și alte obiecte personale acasă și, înainte de a ieși, și-ar fi schimbat codul de acces al telefonului — un detaliu care a ridicat întrebări pentru anchetatori.

Minorul nu a ajuns la cursuri. Conform surselor, el s-ar fi oprit la un bloc din apropiere, unde a intrat folosind codul de acces cunoscut de el. Faptul că a ajuns până la ultimul etaj sugerează că nu era pentru prima dată când se afla în acel imobil.

Directorul școlii a declarat că elevul avea rezultate bune la învățătură, cu media 9,65 în clasa a VI-a, și nu a prezentat probleme de comportament. Din acest punct de vedere, nu au existat semnale de alarmă.

Persoane apropiate familiei susțin însă că, în ultimele luni, băiatul ar fi întâmpinat dificultăți în a se integra în colectivul clasei. Se spune că petrecea mult timp singur în bancă și avea ca prieteni adolescenți mai mari decât el.

După incident, conducerea școlii a transmis un mesaj părinților, precizând că ipoteza unui gest suicidar este luată în calcul. S-au anunțat măsuri de consiliere emoțională pentru elevi, iar părinții au fost îndemnați să stea de vorbă cu copiii și să fie atenți la semnele de izolare, anxietate, tulburări de somn sau discuții despre moarte.

Trupul neînsuflețit al adolescentului a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, iar ancheta este în curs. Autoritățile au precizat că, până în prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre o infracțiune

CITEȘTE ȘI: Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Ies la iveală detalii despre ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime: ”Mi-a bătut copilul pentru o țigară”