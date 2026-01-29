Acasă » Știri » El este băiatul de 13 ani care s-a aruncat de la balcon. Ce dramă se ascundea în spatele aparențelor

El este băiatul de 13 ani care s-a aruncat de la balcon. Ce dramă se ascundea în spatele aparențelor

De: Emanuel Popescu 29/01/2026 | 19:30
El este băiatul de 13 ani care s-a aruncat de la balcon. Ce dramă se ascundea în spatele aparențelor

Un băiat de 13 ani din Oradea a murit după ce a căzut de pe un bloc dintr-un complex rezidențial. Ancheta anchetatorilor arată că adolescentul urma să împlinească 14 ani în aproximativ o lună și era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Onisifor Ghibu”.

În dimineața tragediei, copilul a plecat aparent spre școală, dar și-a lăsat telefonul și alte obiecte personale acasă și, înainte de a ieși, și-ar fi schimbat codul de acces al telefonului — un detaliu care a ridicat întrebări pentru anchetatori.

Minorul nu a ajuns la cursuri. Conform surselor, el s-ar fi oprit la un bloc din apropiere, unde a intrat folosind codul de acces cunoscut de el. Faptul că a ajuns până la ultimul etaj sugerează că nu era pentru prima dată când se afla în acel imobil.

Directorul școlii a declarat că elevul avea rezultate bune la învățătură, cu media 9,65 în clasa a VI-a, și nu a prezentat probleme de comportament. Din acest punct de vedere, nu au existat semnale de alarmă.

Persoane apropiate familiei susțin însă că, în ultimele luni, băiatul ar fi întâmpinat dificultăți în a se integra în colectivul clasei. Se spune că petrecea mult timp singur în bancă și avea ca prieteni adolescenți mai mari decât el.

După incident, conducerea școlii a transmis un mesaj părinților, precizând că ipoteza unui gest suicidar este luată în calcul. S-au anunțat măsuri de consiliere emoțională pentru elevi, iar părinții au fost îndemnați să stea de vorbă cu copiii și să fie atenți la semnele de izolare, anxietate, tulburări de somn sau discuții despre moarte.

Trupul neînsuflețit al adolescentului a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, iar ancheta este în curs. Autoritățile au precizat că, până în prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre o infracțiune

CITEȘTE ȘI: Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

 Ies la iveală detalii despre ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime: ”Mi-a bătut copilul pentru o țigară”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”
Știri
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o…
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”
Știri
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să ...
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”
BANC | Mark Twain și doamna frumoasă
BANC | Mark Twain și doamna frumoasă
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: ...
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”
Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s. A rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit
Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s. A rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit
Cine i-a făcut ”cadou” lui Mihai Morar cafeneaua din Oradea. Gândul demontează minciunile prezentatorului ...
Cine i-a făcut ”cadou” lui Mihai Morar cafeneaua din Oradea. Gândul demontează minciunile prezentatorului TV
Alexander Adarich, un bancher cu cetățenie română, a fost găsit mort în Italia. Anchetatorii iau ...
Alexander Adarich, un bancher cu cetățenie română, a fost găsit mort în Italia. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime
Vezi toate știrile
×