Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s. A rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit

Internetul este plin de influenceri care merg în diferite țări și compară diferite restaurante de tip fast food. Totuși, cei care au ajuns în India pentru a testa McDonald’s sunt puțini. Printre aceștia se numără și un român care a rămas uimit de ce a găsit acolo. Toate detaliile în articol.

Internauții au rămas uimiți să afle că cel mai popular burger de acolo nu conține carne. Acest fapt se datorează numărului mare de oameni care sunt vegetarieni. Mai exact, mai bine de 35% din populația Indiei se include în această categorie.

„Cum peste 35% din întreaga populație este vegetariană, cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, a spus Dan Has The Munchies pe TikTok.

Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s

Influencerul a împărtășit întreaga experiență și a dezvăluit un detaliu uimitor: în meniul lor nu există niciun produs din vită. Mai mult, jucăria lor de la Happy Meal este formată dintr-o pereche de ochelari de carton.

„Ce nu găsești la Mc-ul de la noi din țară! India are față de oriunde altundeva, dar jucăria lor de la Happy Meal e o pereche de ochelari de carton. În tot meniul de aici nu vei găsi vită pentru că aceasta este sfântă în cultura lor”, spune el.

În ceea ce privește plăcintele lor, și acestea sunt foarte diferite de ale noastre: nu sunt dulci. Acestea pot fi găsite doar în varianta sărată.

„Nu au plăcinte dulci, ci doar sărtate, iar aceasta teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza. Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo… pas”, a mai spus el.

VEZI ȘI:

Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această problemă”

Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”