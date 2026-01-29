Acasă » Știri » Cel mai sărăc județ din România. Cifrele care arată realitatea

Cel mai sărăc județ din România. Cifrele care arată realitatea

De: Andreea Stăncescu 29/01/2026 | 21:03
În România, dezvoltarea economică este distribuită inegal, existând diferențe mari între regiunile bogate și cele rămase mult în urmă. În timp ce unele zone concentrează investiții, locuri de muncă și infrastructură modernă, există și județe care se confruntă cu sărăcie accentuată, oportunități limitate și un nivel scăzut al producției economice.

Datele recente arată un contrast puternic între regiunile României, cu diferențe majore între Capitală și restul județelor. Bucureștiul domină clar economia națională, concentrând peste un sfert din produsul intern brut al țării, ceea ce îl plasează mult peste orice alt județ.

La mare distanță se află câteva centre economice importante, precum Cluj, Timiș, Prahova și Constanța, care au fiecare contribuții de câteva procente la PIB, însă împreună nu reușesc să se apropie de nivelul Capitalei. În schimb, majoritatea județelor se află mult sub media națională, având o pondere foarte mică în economie.

La polul opus se situează județul Giurgiu, considerat cel mai sărac din România din punct de vedere economic. Cu un PIB de aproximativ 12,8 miliarde de lei, Giurgiu contribuie cu mai puțin de 1% la economia națională, ceea ce îl plasează pe ultimul loc în clasament. Lipsa investițiilor majore, infrastructura slab dezvoltată și numărul redus de companii mari sunt printre principalele cauze ale acestei situații.

Giurgiu este cel mai sărac județ

Județul Giurgiu se află în partea de sud a României, în regiunea Muntenia, având ca centru administrativ municipiul Giurgiu, un oraș-port important la Dunăre. Potrivit datelor din 2017, populația județului depășește 275.000 de locuitori. Se învecinează cu județele Teleorman, Dâmbovița, Ilfov și Călărași, iar la sud are graniță directă cu Bulgaria.

Din punct de vedere geografic, județul este dominat de relieful de câmpie, făcând parte din Câmpia Română, cu întinse suprafețe agricole. Administrativ, județul este format dintr-un municipiu, Giurgiu, două orașe Bolintin-Vale și Mihăilești, precum și 51 de comune care cuprind în total 167 de sate.

