Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 08:29
Unde se nasc cei mai inteligenți români

Un oraș din România a ajuns, în timp, să fie considerat locul în care se nasc cele mai multe genii ale țării. Acest fapt este susținut de rezultate academice constante, performanțe internaționale și o tradiție educațională solidă. Aici talentul nativ este descoperit, cultivat și transformat în performanță încă de la vârste fragede.

Iașiul este adesea numit capitala culturală a României, însă, dincolo de istorie și literatură, orașul și-a câștigat în timp și un alt titlu neoficial: acela de capitală „genetică” a inteligenței. Această etichetă nu vine dintr-o simplă percepție, ci din rezultate concrete, care plasează constant orașul în fruntea clasamentelor educaționale din România.

Raportat la populația școlară, Iașiul este orașul cu cel mai mare număr de olimpici naționali și internaționali. An de an, elevii ieșeni obțin rezultate remarcabile la competiții de prestigiu, demonstrând un nivel de pregătire care depășește media națională. Performanțele sunt cu atât mai impresionante cu cât ele nu sunt izolate, ci constante, confirmând existența unui ecosistem educațional solid și eficient.

Orașul se remarcă prin numărul mare de elevi de top formați în domenii considerate extrem de exigente, precum Matematica, Informatica și Fizica. Aceste discipline, care solicită gândire logică, au devenit adevărate puncte forte ale învățământului ieșean.

În Iași se găsesc cele mai multe genii

Profesorii, instituțiile și comunitatea locală au construit un mediu în care inteligența este recunoscută, susținută și cultivată încă de la vârste fragede. Un rol esențial îl joacă și concentrarea masivă de școli de elită, precum Colegiul Național „Costache Negruzzi”, alături de alte licee cu tradiție și rezultate excepționale. Aceste instituții funcționează ca adevărate centre de „antrenament” al inteligenței native, identificând elevii cu potențial și oferindu-le cadrul necesar pentru a-și dezvolta abilitățile la cel mai înalt nivel.

